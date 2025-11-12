Τραμπ: «Παγίδα» των Δημοκρατικών τα email του Έπσταϊν για να στρέψουν τα φώτα μακριά από το shutdown

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα τους Δημοκρατικούς ότι επιδιώκουν να «εκτρέψουν την προσοχή» δημοσιοποιώντας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τζέφρι Έπσταϊν, προειδοποιώντας τους Ρεπουμπλικάνους να μην πέσουν «σ’ αυτήν την παγίδα».

«Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να αναβιώσουν την απάτη γύρω από τον Τζέφρι Έπσταϊν, επειδή θα έκαναν τα πάντα για να εκτρέψουν την προσοχή από τα λάθη που έκαναν στο θέμα της δημοσιονομικής παράλυσης», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Μόνο ένας πολύ κακός ή ηλίθιος Ρεπουμπλικάνος θα έπεφτε σε αυτήν την παγίδα», πρόσθεσε.

Στο Κογκρέσο ενδέχεται να οργανωθεί σύντομα μια ψηφοφορία ώστε να αναγκαστεί η κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της για τον Έπσταϊν, με τον οποίο ο Τραμπ ήταν κάποτε καλοί φίλοι.