Στις φλόγες αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Τόκιο - Άγνωστο εάν οι επιβάτες πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν (vids)

Στις φλόγες έχει παραδοθεί ένα επιβατικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Ηaneda του Τόκιο με την επιχείρηση της πυροσβεστικής να είναι σε εξέλιξη και να είναι άγνωστο αν οι επιβάτες και το πλήρωμα πρόλαβε να το εγκαταλείψει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και την ΕΡΤ το αεροσκάφος της Japan Airlines έπιασε φωτιά μετά την προσγείωσή του στον διάδρομο.

Βίντεο από τοπικό τηλεοπτικό σταθμό δείχνει μια μεγάλη έκρηξη πυρκαγιάς που ξέσπασε από την πλευρά ενός αεροπλάνου της Japan Airlines καθώς αυτό τροχοδρομούσε σε διάδρομο προσγείωσης. Στη συνέχεια, η περιοχή γύρω από την πτέρυγα πήρε φωτιά.

Το NHK TV μετέδωσε ότι το αεροπλάνο εκτελούσε την πτήση 516 JAL που είχε πετάξει από το αεροδρόμιο Shin Chitose στην Ιαπωνία με προορισμό το αεροδρόμιο Haneda, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της Ιαπωνίας.

Δείτε τα βίντεο:

