Σ. Φράγκος: Μέσα στο α' τρίμηνο του 2026 η πρώτη επένδυση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών

Ξεκινάμε με αρχικό κεφάλαιο 303,5 εκατ. ευρώ και φιλοδοξούμε, με συστηματικά βήματα, να κινητοποιήσουμε συνολικές επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ τα επόμενα χρόνια, αναφέρει σε συνέντευξή του στο Liberal o διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών (ΗIIF) κ. Στέλιος Φράγκος.

Όπως επισημαίνει ο κ. Φράγκος, η πρώτη επενδυτική κίνηση του HIIF αναμένεται ανακοινωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2026. Η συμμετοχή για κάθε μεμονωμένη επένδυση εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από 10 έως 45 εκατ. ευρώ. Το HIIF θα επιδιώξει να υλοποιεί 3–4 επενδύσεις ετησίως. Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε τομείς όπως η Τεχνολογία, οι ψηφιακές υποδομές, η γαλάζια και κυκλική οικονομία, η διαχείριση υδάτινων πόρων καθώς και σε καινοτόμες λύσεις σε κλάδους όπως αυτών της βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής.

Η Ελλάδα εκπέμπει εικόνα σταθερότητας, αξιοπιστίας και θετικών προοπτικών, στοιχεία απαραίτητα για την προσέλκυση επενδυτών, εξηγεί ο κ. Φράγκος και θεωρεί ότι είναι κρίσιμο να χτιστεί από την αρχή μια σχέση εμπιστοσύνης με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, δημιουργώντας ένα ισχυρό ιστορικό αποδοτικών επενδύσεων με κοινωνικό όφελος και θετική επίδραση στην εθνική οικονομία.

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι τα εθνικά επενδυτικά ταμεία μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες οικονομικής ανάπτυξης με μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα. Με τη σύσταση του HIIF, η Ελλάδα κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για τον μετασχηματισμό του Υπερταμείου σε ένα σύγχρονο εθνικό επενδυτικό ταμείο στα πρότυπα επιτυχημένων sovereign wealth funds.

Συνέντευξη στον Βασίλη Κώτση

Μπορούμε με απλά λόγια να οριοθετήσουμε τη λειτουργία και τους στόχους του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF-Hellenic Infrastructure & Innovation Fund);



Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF) αποτελεί τον νέο επενδυτικό βραχίονα του Υπερταμείου. Το HIIF είναι 100% θυγατρική του Υπερταμείου, ωστόσο λειτουργεί με ανεξάρτητη διακυβέρνηση και αυστηρά πρότυπα διαφάνειας. Οι επενδύσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επενδυτική Επιτροπή του HIIF και αξιολογούνται αποκλειστικά με όρους αγοράς και με κριτήρια ιδιωτικής οικονομίας.

Στόχος μας είναι να κατευθύνουμε κεφάλαια σε τομείς με δυναμική ανάπτυξη και ισχυρό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία: τεχνολογία, ψηφιακές υποδομές, γαλάζια και κυκλική οικονομία, διαχείριση υδάτινων πόρων καθώς και καινοτόμες λύσεις σε τομείς όπως αυτών της βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής.

Ξεκινάμε με αρχικό κεφάλαιο 303,5 εκατ. ευρώ και φιλοδοξούμε, με συστηματικά βήματα, να κινητοποιήσουμε συνολικές επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ τα επόμενα χρόνια. Για εμάς είναι κρίσιμο να χτίσουμε από την αρχή μια σχέση εμπιστοσύνης με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, δημιουργώντας ένα ισχυρό ιστορικό αποδοτικών επενδύσεων με κοινωνικό όφελος και θετική επίδραση στην εθνική οικονομία , ώστε να προσελκύσουμε ακόμη μεγαλύτερα κεφάλαια στο μέλλον.

Στις μειοψηφικές συμμετοχές ποιο είναι το ενδεδειγμένο προφίλ των ιδιωτών που θα πρέπει να συνδράμετε;

Το HIIF θα συμμετέχει καταρχάς ως μέτοχος μειοψηφίας στα έργα που θα συγχρηματοδοτεί, σε συνεργασία με αξιόπιστους διεθνείς και εγχώριους επενδυτές. Αναζητούμε εταίρους με αξιοπιστία, τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη εμπειρία στους τομείς αιχμής στους οποίους στοχεύει η επενδυτική μας δράση.

Πιστεύουμε ότι το HIIF μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως εθνικός καταλύτης για την προσέλκυση νέων κεφαλαίων που θα καταστήσουν ανταγωνιστικότερη την ελληνική οικονομία. Οι διεθνείς επενδυτές πάντοτε έχουν την ανάγκη να συνεργαστούν με έναν αξιόπιστο εγχώριο εταίρο, και αυτόν τον ρόλο θέλουμε και μπορούμε να καλύψουμε με συνέπεια. Με την παρουσία μας στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα ότι το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα είναι σταθερό και αξιόπιστο, λειτουργώντας ως εχέγγυο για τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των έργων υποδομής και καινοτομίας, στα οποία καλούμαστε να συμπράξουμε.

Η ίδρυση του ελληνικού επενδυτικού ταμείου έρχεται σε μια ευνοϊκή συγκυρία για τη χώρα μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Πόσο πιο εύκολο γίνεται το έργο σας υπό αυτές τις προϋποθέσεις;

Η δημιουργία του HIIF συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά και ουσιαστικά τη θέση της στη διεθνή οικονομική σκηνή: η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η δημοσιονομική σταθερότητα και η συνεχόμενη ανάπτυξη δημιουργούν ένα περιβάλλον φιλικό και υποσχόμενο προς τις επενδύσεις.

Από το 2020 μέχρι σήμερα η ελληνική οικονομία καταφέρνει και αναπτύσσεται ακλόνητα και σταθερά, παρά το διεθνές σκηνικό των έντονων γεωπολιτικών εντάσεων, των αλλεπάλληλων μεταβαλλόμενων συνθηκών στο παγκόσμιο εμπόριο και της αβεβαιότητας στις αγορές ενέργειας. Το 2026 αναμένεται να είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξης, με ρυθμό 2,4% έναντι 1,2% της Ευρωζώνης, ενώ η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει στο 8,6%, ήτοι στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις επίκειται να αυξηθούν και να διαμορφωθούν εκ νέου σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, κοντά στην ιστορική επίδοση των 8 δισ. ευρώ που σημειώθηκε το 2022.

Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα περιβάλλον το οποίο διευκολύνει το έργο μας: η Ελλάδα εκπέμπει εικόνα σταθερότητας, αξιοπιστίας και θετικών προοπτικών, στοιχεία απαραίτητα για την προσέλκυση επενδυτών. Για όλους αυτούς τους λόγους, προσεγγίζουμε τον ρόλο μας με πλήρη επίγνωση και αποφασιστικότητα: για να πετύχουμε στην αποστολή μας, απαιτείται συνέπεια, μεθοδικότητα και επαγγελματισμός, αξιοποιώντας μεν το θετικό μακροοικονομικό κλίμα, αλλά χωρίς να επαναπαυόμαστε σε αυτό.

Πότε θα είστε σε θέση να ανακοινώσετε την πρώτη επενδυτική κίνηση;

Η πρώτη επενδυτική κίνηση του HIIF αναμένεται ανακοινωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2026. Παρότι το επενδυτικό αντικείμενο έχει πάντα δυναμικά στοιχεία, προχωρούμε βάσει του αρχικού μας σχεδιασμού δίχως παρεκκλίσεις. Η συμμετοχή μας για κάθε μεμονωμένη επένδυση εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από 10 έως 45 εκατ. ευρώ.

Παρότι το HIIF είναι ένας νεοσύστατος οργανισμός, έχουμε προσελκύσει το ενδιαφέρον και έχει ήδη εξεταστεί ένας μεγάλος αριθμό πιθανών επενδυτικών ευκαιριών, που αναδεικνύει το ενδιαφέρον και τη ζήτηση για projects στους τομείς που προαναφέρθηκαν. Στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε άλλες δύο επενδύσεις μέσα στην επόμενη χρονιά.

Ξεκινάτε με δύναμη πυρός 300 εκατ. ευρώ. Θα αναζητηθούν και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης όπως για παράδειγμα από επενδυτικά ταμεία του εξωτερικού και ειδικότερα από τον αραβικό κόσμο για να συμβάλουν στο νέο επενδυτικό ταμείο;

Το κεφάλαιο των 303,5 εκατ. ευρώ είναι μόνο η αρχή. Χτίζουμε με μικρά και σταθερά βήματα με απώτερο σκοπό να μπορούμε να κινητοποιήσουμε σημαντικά μεγαλύτερα κεφάλαια στο άμεσο μέλλον που θα υποστηρίξουν επενδύσεις με μεγάλο πολλαπλασιαστικό όφελος και κοινωνικό αποτύπωμα. Ξεκινάμε με 2–3 επενδύσεις και επιδιώκουμε να υλοποιούμε 3–4 ετησίως, αποδεικνύοντας ότι το μοντέλο λειτουργεί.

Το HIIF έχει σχεδιαστεί με διεθνή προσανατολισμό και στόχο να κινητοποιήσει κεφάλαια από θεσμικούς επενδυτές, πάντα με πλήρη σεβασμό στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες με αξιόπιστους διεθνείς και εγχώριους εταίρους, υπό την προϋπόθεση ότι ευθυγραμμίζονται με τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, και υποστηρίζουν τις αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.

Κάθε πιθανή συμμετοχή αξιολογείται με αντικειμενικά κριτήρια: διαφάνεια, βιωσιμότητα, συμπληρωματικότητα και προστιθέμενη αξία για τη χώρα. Οποιαδήποτε συνεργασία πρέπει να αποδίδει μετρήσιμα οφέλη στην εθνική οικονομία – ήτοι να μεταφράζεται σε νέες θέσεις εργασίας, σε ουσιώδη μεταφορά τεχνογνωσίας και σε άμεση ενίσχυση της ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας των υποδομών. Αυτή είναι η σταθερή μας γραμμή σε κάθε συνεργασία.

Μπορείτε να αναφέρετε κάποια παραδείγματα για το οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο από τη δράση άλλων επενδυτικών ταμείων από την Ευρώπη και την Ασία;

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι τα εθνικά επενδυτικά ταμεία μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες οικονομικής ανάπτυξης με μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα. Αν και στην Ελλάδα το μοντέλο αυτό είναι σχετικά νέο, διεθνώς αποτελεί καθιερωμένο θεσμό με δεκαετίες ιστορίας με πρόσβαση σε σημαντικά κεφαλαία υπό διαχείριση για επενδύσεις σε αντίστοιχες εθνικές οικονομίες.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης, GIC, το οποίο αποτελεί ένα διεθνές σημείο αναφοράς. Με χαρτοφυλάκιο 936 δισ. δολαρίων και μακροπρόθεσμη πραγματική απόδοση 3,8%, έχει συμβάλει αποφασιστικά στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και σε ταχύτατα αναπτυσσόμενους αλλά και παραδοσιακούς κλάδους, όπως η καινοτομία, η τεχνολογία και οι υποδομές.

Στην Ευρώπη, το Ireland Strategic Investment Fund (ISIF) – με συνολικό χαρτοφυλάκιο 16,6 δισ. ευρώ – έχει ήδη επενδύσει 8,8 δισ. ευρώ έως το 2024. Το κοινωνικό αποτύπωμα είναι εξίσου σημαντικό: περισσότερες από 34.000 θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί στην Ιρλανδία έως το 2023 μέσα από τα έργα που χρηματοδότησε.

Υπάρχουν επίσης ταμεία με εξειδίκευση σε στρατηγικούς τομείς. Το Clean Energy Finance Corporation (CEFC) της Αυστραλίας, που ιδρύθηκε το 2012, αποτελεί το εθνικό επενδυτικό ταμείο της χώρας για την ενεργειακή μετάβαση. Με πρόσβαση σε χρηματοδότηση 33 δισ. δολαρίων Αυστραλίας, επένδυσε 4,7 δισ. ευρώ την περίοδο 2024–2025 και συνέβαλε στη μείωση 1,25 εκατ. τόνων εκπομπών άνθρακα το 2023–2024.

Τα περισσότερα από αυτά τα ταμεία λειτουργούν επί δεκαετίες αποδίδοντας καρπούς υπεραξίες με την ωρίμανση τους. Τα νεότερα, όπως το CEFC και το ISIF που ιδρύθηκαν το 2012 και το 2014 αντίστοιχα, έχουν ήδη αποδείξει τον ρόλο τους ως μοχλοί ανάπτυξης.

Με τη σύσταση του HIIF, η Ελλάδα κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για τον μετασχηματισμό του Υπερταμείου σε ένα σύγχρονο εθνικό επενδυτικό ταμείο στα πρότυπα επιτυχημένων sovereign wealth funds. Στόχος μας είναι το HIIF να συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προσελκύοντας βιώσιμες επενδύσεις με προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και την καθημερινή ζωή του πολίτη.