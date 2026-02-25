Ά. Παρασκευόπουλος (Samsung): Το Galaxy Unpacked σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο στην εξέλιξη του AI smartphone

Με αφορμή το λανσάρισμα της νέας σειράς Galaxy S και του ειδικού Galaxy Z Flip7 Olympic Edition για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026, ο Άρης Παρασκευόπουλος, Head of MX της Samsung Electronics Hellas & Cyprus, μιλά στον Liberal για τη στρατηγική της εταιρείας στην ελληνική αγορά, την εξέλιξη του Galaxy AI, το στοίχημα της εμπιστοσύνης και το πώς η τεχνολογία μετατρέπεται από εντυπωσιακή καινοτομία σε «αόρατα» χρήσιμο σύμμαχο της καθημερινότητας. Μας αποκαλύπτει επίσης, ότι στο Galaxy Unpacked στις 25 Φεβρουαρίου θα δοθεί έμφαση σε νέα επίπεδα ιδιωτικότητας και ασφάλειας.

Συνέντευξη Μαρία Γεωργιάδου

Πώς βλέπετε την αγορά premium smartphones στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, δεδομένου του αυξανόμενου πληθωρισμού και της σύγκρισης με άλλες ευρωπαϊκές αγορές; Υπάρχουν συγκεκριμένες αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά που ξεχωρίζετε για τη Samsung;

Στην Ελλάδα - όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές - το premium segment παραμένει ανθεκτικό. Ο καταναλωτής μπορεί να είναι πιο προσεκτικός συνολικά, αλλά όταν επιλέγει premium συσκευή, αναζητά ξεκάθαρα «επένδυση» σε διάρκεια και εμπειρία: επιδόσεις, κάμερα, ασφάλεια/ιδιωτικότητα, αξιοπιστία και μακροχρόνια υποστήριξη λογισμικού. Στην ελληνική αγορά, αυτό που ξεχωρίζουμε είναι ότι οι χρήστες αξιολογούν πλέον πιο «ολιστικά» την επιλογή τους: δεν κοιτούν μόνο τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά το συνολικό value proposition (link). Βλέπουμε μεγαλύτερη έμφαση στη συνολική εμπειρία χρήσης και στο οικοσύστημα, στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια των δεδομένων, καθώς και σε λύσεις που διευκολύνουν την αναβάθμιση, όπως trade‑in προγράμματα και ευέλικτοι τρόποι απόκτησης.

Η Samsung αποκάλυψε πρόσφατα το ειδικό Galaxy Z Flip7 Olympic Edition για τους Αγώνες Milano Cortina 2026, το οποίο θα δοθεί σε περίπου 3.800 αθλητές από 90 χώρες και ενσωματώνει ειδικές λειτουργίες AI και εμπειρίες Olympic-centric. Τι σημαίνει για την εταιρεία αυτή η ενέργεια και πώς ενισχύει το brand Samsung στην Ελλάδα;

Για εμάς, το Galaxy Z Flip7 Olympic Edition και συνολικά η παρουσία της Samsung στο Milano Cortina 2026 είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια ειδική έκδοση. Είναι μια ζωντανή απόδειξη του τι πρεσβεύει στην πράξη το μήνυμα της καμπάνιας μας, «Open Always Wins»: να ανοίγεις νέους τρόπους σύνδεσης, έκφρασης και συμμετοχής, ώστε η τεχνολογία να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά στις στιγμές που έχουν πραγματική αξία. Είναι ένας τρόπος να εκφράσουμε έμπρακτα τη σύνδεσή μας με έναν παγκόσμιο θεσμό αξιών: την αριστεία, την προσπάθεια, τη συμπερίληψη και να δείξουμε τι σημαίνει Galaxy όταν η τεχνολογία καλείται να σταθεί στο πιο απαιτητικό περιβάλλον, δίπλα στους αθλητές, στην καθημερινότητά τους και στη στιγμή της κορύφωσης. Και, ταυτόχρονα, είναι μια ευκαιρία να φέρουμε στο προσκήνιο το πιο δυνατό στοιχείο των Αγώνων: τις ανθρώπινες ιστορίες και τις στιγμές που εμπνέουν, με έναν πιο άμεσο, αυθεντικό τρόπο. Και αυτό μας δίνει και στην Ελλάδα ένα ισχυρό, θετικό πλαίσιο αφήγησης για το τι σημαίνει τεχνολογία με σκοπό.

Η Samsung επενδύει ολοένα και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως φαίνεται και με το Galaxy AI και τις λειτουργίες στο FlexWindow. Πώς βλέπετε την ελληνική αγορά να προσαρμόζεται και να υιοθετεί αυτές τις εφαρμογές AI;

Η ελληνική αγορά προσαρμόζεται στο AI με έναν τρόπο πολύ χαρακτηριστικό, υπάρχει ξεκάθαρη διάθεση να υιοθετηθούν οι νέες δυνατότητες, αλλά μόνο όταν συνοδεύονται από πραγματικό όφελος στην καθημερινότητα και αίσθημα εμπιστοσύνης. Αυτό αποτυπώνεται και στην έρευνά μας Privacy is Power, καθώς το 62% των καταναλωτών στην Ελλάδα δηλώνει ότι θα ήταν πιο ανοιχτό να αξιοποιήσει εφαρμογές AI, εφόσον αισθάνεται ότι τα δεδομένα του είναι ασφαλή, ενώ η ιδιωτικότητα παραμένει καθοριστικό κριτήριο επιλογής συσκευής. Μάλιστα, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (85%), η ιδιωτικότητα είναι κριτήριο για την τελική επιλογή συσκευής, με 89% των καταναλωτών να εκφράζουν ανησυχία ως προς αυτό.

Γι’ αυτό και η στρατηγική μας δεν είναι να κάνουμε το AI «εντυπωσιακό», αλλά να το κάνουμε αόρατα χρήσιμο, δηλαδή να μειώνει βήματα, να απλοποιεί αποφάσεις και να υποστηρίζει τον χρήστη με φυσικό τρόπο, μέσα στην ημέρα του. Ταυτόχρονα, όσο το AI γίνεται πιο προσωπικό, τόσο η εμπιστοσύνη πρέπει να γίνεται πιο «ορατή». Για εμάς, η ιδιωτικότητα δεν είναι απλώς ένα τεχνικό χαρακτηριστικό, αλλά είναι καθημερινή ανάγκη, ειδικά όταν χρησιμοποιούμε το smartphone μας σε δημόσιους χώρους.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζουμε προσεχώς ένα νέο επίπεδο ιδιωτικότητας, σχεδιασμένο για να προστατεύει το smartphone από αδιάκριτα βλέμματα, με ευελιξία ανά εφαρμογή ή σενάριο χρήσης και δυνατότητα προστασίας ακόμη και στοιχείων όπως οι ειδοποιήσεις. Είναι μια προσέγγιση που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία μας: το AI να γίνεται πιο απλό και πιο χρήσιμο, και η ασφάλεια να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής της εμπειρίας, με το Samsung Knox, το Knox Vault και το οικοσύστημα προστασίας να λειτουργούν ως εγγύηση, όχι ως υπόσχεση.

Πώς αξιολογείτε τον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά από άλλες μεγάλες εταιρείες και ειδικά από κινεζικές μάρκες που έχουν δυναμική είσοδο;

Η ελληνική αγορά είναι πλέον ιδιαίτερα ώριμη και έντονα ανταγωνιστική, με περισσότερους παίκτες να διεκδικούν μερίδιο τα τελευταία χρόνια. Αυτό, για εμάς, αποτελεί ένδειξη ότι η αγορά εξελίσσεται και παραμένει τεχνολογικά δυναμική. Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή, όμως, χτίζεται σε βάθος χρόνου και αυτό είναι κάτι που η Samsung έχει κατακτήσει διαχρονικά στην Ελλάδα. Η διαφοροποίησή μας δεν βασίζεται μόνο στα επιμέρους χαρακτηριστικά ή στην τιμολογιακή πολιτική, αλλά στη συνολική εμπειρία που προσφέρουμε, από την καινοτομία και το design έως την αξιοπιστία, το ολοκληρωμένο οικοσύστημα Galaxy, τις μακροχρόνιες αναβαθμίσεις λογισμικού και την ποιοτική υποστήριξη μετά την αγορά. Σήμερα, καθοριστικό ρόλο παίζει και η εξέλιξη του AI στα smartphones, όπου η Samsung επενδύει στρατηγικά, φέρνοντας τεχνολογίες όπως το Galaxy AI σε περισσότερες συσκευές και κατηγορίες. Αυτό δεν είναι απλώς ένα trend, αλλά μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο που ο χρήστης αλληλεπιδρά με το smartphone του, από την παραγωγικότητα και την επικοινωνία, μέχρι τη φωτογραφία και την καθημερινή χρήση. Παράλληλα, διαθέτουμε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια στην κατηγορία της κινητής, από mid-range και premium συσκευές έως foldables, που μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε σε διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις καταναλωτών.

Η υποστήριξη ελληνικής γλώσσας σε AI λειτουργίες είναι ένα σημαντικό ζητούμενο για το ελληνικό κοινό. Υπάρχουν σχέδια ή χρονοδιάγραμμα για το πότε τέτοιες λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες;

Στόχος της Samsung είναι να δημιουργεί συσκευές που μπορούν να αξιοποιηθούν από ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών. Επομένως, αναγνωρίζουμε την ανάγκη για υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στις δυνατότητες του Galaxy AI, όπως είναι το Live Translate και το Transcript Assist. Ενώ κάποιες λειτουργίες δεν υποστηρίζουν ακόμα τα ελληνικά, η εταιρεία εργάζεται συνεχώς για να επεκτείνει τις δυνατότητες γλωσσικής υποστήριξης στις κινητές μας συσκευές. Η δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε μια πλήρως εξατομικευμένη και διαισθητική εμπειρία στους Έλληνες χρήστες και η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας είναι μέρος αυτής της προσπάθειας για τη μελλοντική ανάπτυξη. Παρότι δεν γνωρίζουμε το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την ένταξή της γλώσσας μας στο Galaxy AI, η Samsung, μέσω της συνεργασίας της με τη Google, έχει κατορθώσει να κάνει προσβάσιμες ακόμα περισσότερες AI λειτουργίες στα ελληνικά.

Τι αναμένεται να δούμε στο μεγάλο event της Samsung τον Φεβρουάριο;

Το Galaxy Unpacked στις 25 Φεβρουαρίου θα σηματοδοτήσει το επόμενο κεφάλαιο στην εξέλιξη του AI smartphone. Θα παρουσιάσουμε τη νέα γενιά Galaxy AI εμπειριών, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη περνά από το στάδιο των μεμονωμένων λειτουργιών σε μια πιο ολιστική, ενσωματωμένη εμπειρία. Μιλάμε για ένα AI smartphone που λειτουργεί ως πραγματικός «σύντροφος» στην καθημερινότητα, απλοποιώντας ενέργειες, μειώνοντας βήματα, κατανοώντας το πλαίσιο και προσφέροντας πιο φυσική αλληλεπίδραση. Η καινοτομία δεν θα αφορά μόνο την ισχύ ή τα χαρακτηριστικά, αλλά τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή προσαρμόζεται στον χρήστη και όχι το αντίστροφο. Η φιλοσοφία μας είναι ξεκάθαρη, όσο το AI γίνεται πιο “αόρατο” στην εμπειρία, τόσο η εμπιστοσύνη πρέπει να γίνεται πιο “ορατή”. Για αυτό στο Unpacked θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και στα νέα επίπεδα ιδιωτικότητας και ασφάλειας, με το Samsung Knox και το Knox Vault να αποτελούν τον θεμέλιο λίθο προστασίας δεδομένων σε επίπεδο συσκευής και οικοσυστήματος.