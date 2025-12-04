Ο Πούτιν έφθασε στην Ινδία όπου θα έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Μόντι

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν έφθασε σήμερα στο Νέο Δελχί, όπου τον υποδέχτηκε ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι στο αεροδρόμιο. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη στην παλιά φίλη χώρα Ινδία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο Πούτιν που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη, συνοδεύεται από κορυφαίους υπουργούς και μια μεγάλη ρωσική αντιπροσωπεία επιχειρηματιών, καθώς η Μόσχα και το Νέο Δελχί επιδιώκουν να επεκτείνουν τις οικονομικές τους σχέσεις και σε άλλους τομείς εκτός από αυτούς της ενέργειας και της άμυνας.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι θα παραθσει σήμερα δείπνο στον πρόεδρο Πούτιν, ενώ αύριο Παρασκευή οι δύο ηγέτες θα έχουν συνάντηση κορυφής.

#WATCH | Russian President Vladimir Putin lands in Delhi; Prime Minister Narendra Modi receives him at the airport



President Putin is on a two-day State visit to India. He will hold the 23rd India-Russia Annual Summit with PM Narendra Modi in Delhi on December 5



(Source: DD) pic.twitter.com/wFcL9of7Eg — ANI (@ANI) December 4, 2025

Η παρουσία του Μόντι στο αεροδρόμιο όπου υποδέχθηκε τον Πούτιν κατά την άφιξή του, είναι μια σπάνια χειρονομία, καθώς οι ξένοι ηγέτες που επισκέπτονται την περιοχή συνήθως γίνονται δεκτοί από κορυφαίους υπουργούς της Ινδίας.

Delighted to welcome my friend, President Putin to India. Looking forward to our interactions later this evening and tomorrow. India-Russia friendship is a time tested one that has greatly benefitted our people.@KremlinRussia_E pic.twitter.com/L7IORzRfV9 — Narendra Modi (@narendramodi) December 4, 2025

Οι δύο ηγέτες αγκαλιάστηκαν πάνω στο κόκκινο χαλί αφότου ο Πούτιν κατέβηκε από το αεροσκάφος.

Ο Μόντι είχε υποδεχθεί ακόμη τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι, τον Φεβρουάριο.

Επίσης, πήγε στο αεροδρόμιο για να υποδεχτεί τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ όταν εκείνος επισκέφθηκε την Ινδία το 2020.