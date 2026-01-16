Μεντβέντεφ: Πάνω από 422.000 εθελοντές υπέγραψαν συμβάσεις στον ρωσικό στρατό το 2025

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε την Παρασκευή ότι 422.704 άτομα υπέγραψαν πέρυσι συμβόλαια με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο αριθμός αυτός είναι χαμηλότερος σε σχέση με το 2024, όταν περίπου 450.000 άτομα είχαν υπογράψει συμβόλαια για να ενταχθούν στον ρωσικό στρατό.

Ο Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, μιλούσε σε συνάντηση αξιωματούχων αρμόδιων για θέματα ασφαλείας, με αντικείμενο την τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σε βίντεο που μεταδόθηκαν από ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε δηλώσει στη συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό του έτους, τον περασμένο Δεκέμβριο, ότι η στρατολόγηση χειριστών drones ήταν ιδιαίτερα ισχυρή το 2025.

Περίπου 32.000 άνθρωποι είχαν επίσης ενταχθεί σε εθελοντικές ταξιαρχίες και είχαν μεταβεί να πολεμήσουν στην Ουκρανία πέρυσι, πρόσθεσε ο Μεντβέντεφ, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων.