Κ. Αντωνόπουλος

Ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδος-Λατινικής Αμερικής, επί 22 χρόνια CEO της Ιntralot και ιδρυτής της Inspiring Earth μιλά στο Liberal για τη νέα εμπορική συμφωνία Ευρώπης και Mercosur.

Αναλύει τα υπέρ και τα κατά της συμφωνίας και υποστηρίζει πως το ισοζύγιο θα είναι θετικό και θα αποτυπωθεί στην αύξηση του ΑΕΠ της Ευρώπης.

Εκτιμά ότι η Ελλάδα θα ωφεληθεί και οι ελληνικές εταιρείες θα έχουν ευκαιρίες να ενισχύσουν την παρουσία τους στις χώρες της Mercosur όπου το κύριο χαρακτηριστικό είναι η άνοδος της μεσαίας τάξης και η αύξηση του εισοδήματος προς κατανάλωση.

Επισημαίνει επίσης ότι συμφωνία έχει και ένα κρυφό win win: Την υποκατάσταση εισαγωγών σε όλες τις χώρες της ενιαίας EU+ Mercosur από τρίτες χώρες όπως οι ΗΠΑ αλλά και η Κίνα.

Συνέντευξη στον Βασίλη Κώτση

Ποιες ήταν οι μέχρι σήμερα εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur και τι αλλάζει με τη συμφωνία;

Η Mercosur είναι η πιο παλιά οικονομική κοινότητα της Λατινικής Αμερικής. Αποτελείται από τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη, την Ουρουγουάη και τη Βολιβία και έχει και σημαντικά συνδεδεμένα μέλη όπως η Χιλή. Ο πληθυσμός των κυρίων μελών ανέρχεται κοντά στα 290 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η Ευρώπη εξάγει προϊόντα αξίας 55,2 δισ. ευρώ και εισάγει προϊόντα αξίας 56 δισ. ευρώ. Παράλληλα εξάγουμε υπηρεσίες αξίας 28 δισ. ευρώ.

Εξάγουμε κυρίως μηχανήματα, χημικά, φάρμακα, αυτοκίνητα και φρούτα και εισάγουμε κυρίως γεωργικά προϊόντα, ορυκτά και χαρτί. Με τη συμφωνία καταργούνται οι δασμοί που έφταναν έως το 55% για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αλλά και οι ποσοστώσεις που υπήρχαν εκατέρωθεν για τον όγκο των προϊόντων που μπορούν να εισαχθούν (κυρίως σε γεωργικά προϊόντα).

Γιατί κατά τη γνώμη σας έγινε τόσος θόρυβος για τη συμφωνία; Υπάρχουν οικονομικές δραστηριότητες που θα πληγούν;

Εκτιμώ ότι θα υπάρξει ανισορροπία οφέλους και ζημίας ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας αλλά στο τέλος της ημέρας το ΑΕΠ της Ευρώπης θα αυξηθεί. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στη βιοποικιλότητα που προστατεύει την Ευρώπη. Εισάγουμε για παράδειγμα καφέ και κακάο που έτσι και αλλιώς δεν παράγουμε όπως και βοδινό κρέας.

Πρόβλημα θα έχουν οι μαζικές καλλιέργειες όπως για παράδειγμα το γαλλικό και το ιταλικό κρασί που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το αργεντίνικο. Και αυτό γιατί το εργατικό κόστος σε ανθρώπινα χέρια στις χώρες της Μercosur είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με την Ευρώπη.

Αντιθέτως, οι μεγάλες βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης θα ωφεληθούν από την κατάργηση των δασμών σε αυτοκίνητα, μηχανήματα κ.α. αφού θα ανοίξει μια τεράστια αγορά. Ένα μεγάλο όφελος θα είναι επίσης η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων αφού σήμερα υπήρχαν γκρίζες ζώνες στην εξαγωγή κερδών από ευρωπαϊκές εταιρείες που είχαν έδρα χώρες της Mercosur.

Ποια θα είναι τα οφέλη των ελληνικών επιχειρήσεων από τη συμφωνία και τι σημαίνουν οι δικλείδες ασφαλείας για τα αγροτικά προϊόντα;

Το ισοζύγιο είναι αρνητικό αφού εισάγουμε αγαθά αξίας 500 εκατ. ευρώ και εξάγουμε γύρω στα 100 εκατ. ευρώ. Εδώ υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Όπως είπα εισάγουμε προϊόντα που δεν παράγουμε και εξάγουμε λάδι, ελιές και φέτα. Η διαφορά της βιοποικιλότητας μας προστατεύει.

Για παράδειγμα, εκεί δεν έχουν αμνοερίφια για να παράγουν φέτα. Επίσης, ας πάρουμε για παράδειγμα τη βρώσιμη ελιά: Η Βραζιλία εισάγει 60.000 τόνους από την Αργεντινή, 20.000 από το Περού και 25.000 από την Αίγυπτο. Με την κατάργηση των δασμών οι ελληνικές βρώσιμες ελιές μπορεί να «χτυπήσουν» τις ελιές από την Αίγυπτο. Παράλληλα υπάρχουν και οι δικλείδες ασφαλείας για 21 ΠΟΠ προϊόντα.

Σε ό,τι αφορά στους ενδοιασμούς για την ποιότητα των εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει στην ΕΕ και στην Ελλάδα προϊόν που να μην τηρεί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εσείς γνωρίζετε καλά την περιοχή και έχετε διοργανώσει και επιχειρηματικά ταξίδια. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των οικονομιών αυτών και αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για επενδύσεις από ελληνικές εταιρείες.

Αυτό που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αγορά είναι η άνοδος της μεσαίας τάξης. Κάποτε οι χώρες αυτές ήταν πολύ φτωχές και δεν υπήρχε μεσαία τάξη. Αυτό έχει αλλάξει. Έτσι, εκτός από τα έργα υποδομής για ελληνικές εξειδικευμένες εταιρείες υπάρχει και πρόσφορο έδαφος για ελληνικά καταναλωτικά αγαθά.

Επίσης, ο ανταγωνισμός στις υπηρεσίες δεν είναι ισχυρός. Θα επικαλεστώ έναν κλάδο που γνωρίζω, τα τυχερά παιχνίδια. Κυριαρχούν σε αυτές τις αγορές η Intralot, η Betano και η Novibet. Είναι μια καλή ευκαιρία η νέα συμφωνία εκτός από την αύξηση των εξαγωγών μας να μεγαλώσει και την παρουσία ελληνικών εταιρειών στις χώρες αυτές.

Η πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης ψήφισε θετικά για τη συμφωνία. Ποια λογική επικράτησε στις κυβερνήσεις, με δεδομένο ότι οι αγρότες που ενδεχομένως θα ζοριστούν από τη συμφωνία έχουν περισσότερους ψήφους από τους βιομήχανους;

Μπορεί η Ευρώπη να έχει πολλές αδυναμίες, όπως ότι δεν έχει το δικό της στρατό, αλλά παραμένει μια σημαντική οικονομική δύναμη. Με τη συμφωνία αυτή ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο. Δεν είναι τυχαίο ότι η συμφωνία αυτή ενόχλησε την Αμερική. Οι ΗΠΑ έχουν κόντρα με τους Κινέζους επειδή οι τελευταίοι έχουν εξελιχθεί σε τεράστια οικονομική δύναμη. Τώρα βλέπουν και την Ευρώπη μέσω αυτής της συμφωνίας να γιγαντώνεται.

Θα σας δώσω ένα παράδειγμα: Μέχρι τώρα οι χώρες της Mercosur έπαιρναν επιβατικά αεροπλάνα Βoeing από τις ΗΠΑ και Αirbus από την Ευρώπη. Με την κατάργηση των δασμών η Αirbus θα αποκτήσει προβάδισμα. Επίσης, το λάδι Τυνησίας που έχει ανοδική πορεία διεθνώς θα δυσκολευτεί να μπει στη Mercosur.

Η συμφωνία έχει αυτό το κρυφό win win: Την υποκατάσταση εισαγωγών σε όλες τις χώρες της ενιαίας EU+ Mercosur από τρίτες χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα. Γενικώς στην πολιτική όλοι κοιτάνε την προστασία, δηλαδή την άμυνα «να μην φάμε γκολ». Οι επιχειρηματίες όμως θα πρέπει να εστιάζουν στην επίθεση. Να εισέλθουν σε νέες αγορές και να βάλουν γκολ.