Α. Δρυμιώτης για Τσίπρα: Η αλαζονεία και η ματαιότητα τον οδηγούν σε γκρεμό

Την εκτίμηση πως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να συγκινήσει πάνω από το 12% του εκλογικού σώματος, καθώς ανακατεύει την τράπουλα στην Αριστερά και κεντροαριστερά, κάνει ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης σε συνέντευξη στο Liberal. Ο ίδιος τονίζει πως η αυτοδυναμία είναι εφικτή για την κυβέρνηση και πιστεύει πως από ένα κόμμα Τσίπρα είναι εφικτή η αναζωπύρωση του «αντιτσιπρικού μετώπου» που έφερε ψηλά στις εκλογές τη ΝΔ.

Συνέντευξη στον Νίκο Ταμπακόπουλο

Παραίτηση Τσίπρα. Πώς σας φάνηκε;

Είναι εκτός πραγματικότητας. Μάλιστα κατηγόρησε τη Βουλή λέγοντας πως είναι «απονομιμοποιημένη». Κατηγορεί τους άλλους, ο ίδιος ποτέ δεν φταίει. Του έφταιγαν οι ψηφοφόροι που δεν κατάλαβαν τι ψήφιζαν, τώρα του φταίει η Βουλή στην οποία δεν έχει πατήσει από τον καιρό που έχασε στις εκλογές.

Και τώρα λοιπόν τι κάνει, θα πάει σε άλλη Βουλή; Δηλαδή αυτό είναι εντελώς τρελό. Παραιτείται από βουλευτής γιατί δεν τον εκφράζει η Βουλή για να κάνει κόμμα και θέλει να ξαναμπεί στη Βουλή. Σας φαίνονται λογικά αυτά;

Όχι, αλλά τι τον οδηγεί να κάνει ξανά κόμμα;

Η ματαιότητα που τον οδηγεί στον γκρεμό. Έστω ότι τον εμπιστεύεται ένα 10 – 12%, και τι έγινε; Ξεκίνησε με ένα 30%, έγινε πρωθυπουργός με 35% και κέρδισε ένα δημοψήφισμα με 62%. Μετά είχε έξι ήττες. Τι ελπίζει να κάνει; Να μαζέψει όλα τα απομεινάρια της Αριστεράς για να κάνει τον Μεσσία. Στην εποχή μας όμως δεν υπάρχουν Μεσσίες, πώς να το κάνουμε; Ο κ. Τσίπρας μετρήθηκε και βγήκε λιποβαρής.

Μπορεί να πιστεύει ότι θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση και θα δημιουργήσει από εκείνη τη θέση μία σύμπραξη των προοδευτικών δυνάμεων. Και να πει εγώ στηρίζω κυβέρνηση, αλλά χωρίς τον Μητσοτάκη. Το αποκλείετε;

Ωραία έστω ότι αυτό είναι. Και νομίζει ότι ο Μητσοτάκης δεν θα πάει σε συνεχόμενες εκλογές που θα βγάλουν αυτοδυναμία; Το παράδειγμα του πατέρα του, με απλή αναλογική κιόλας, είναι χαρακτηριστικό. Τρεις εκλογές χρειάστηκαν. Κοιτάξτε, ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Αντιλαμβάνεται ότι παίζονται παιχνίδια και θέλει σταθερότητα. Επομένως στην κάλπη θα δώσει στη ΝΔ την πρωτιά που χρειάζεται μέχρι να φτάσει στην αυτοδυναμία.

Είναι εφικτή;

Τα νούμερα δεν είναι μακριά. Έδειξα προχθές στην τηλεόραση μια δημοσκόπηση με πρόθεση ψήφου στο 27,4%. Ξέρετε από πότε ήταν; Τον Απρίλιο του 2023, ένα μήνα πριν τις εκλογές. Με αναγωγή των αναποφάσιστων η δημοσκόπηση έδειχνε 32% και η ΝΔ πήρε 41%. Αλλιώς ο κόσμος απαντάει στις δημοσκοπήσεις και αλλιώς την ώρα που ψηφίζει.

Πιστεύετε θα περάσει δεύτερος ο Τσίπρας δημιουργώντας μεγαλύτερα προβλήματα στον Ανδρουλάκη;

Δεν νομίζω ότι θα περάσει δεύτερος ο Τσίπρας. Εγώ δεν του δίνω παραπάνω από 10-12%. Θα είναι ευχαριστημένος αν πάρει διψήφιο.

Έτσι όμως «παίζει» το όνομά του…

Ναι και εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω με τους Έλληνες πολιτικούς. Να το πούμε αλλιώτικα; Είναι σαν ένας πρόεδρος και CEO μιας εταιρείας βάζει υποψηφιότητα για τμηματάρχης. Το ίδιο ισχύει με τον Σαμαρά.

Όμως ο κ. Σαμαράς ίσως «πονέσει» περισσότερο τη ΝΔ.

Σίγουρα θα την πονέσει και αν δημιουργήσει κόμμα θα το κάνει μόνο για αυτό. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος.

Πάντως, επιστρέφοντας στον κ. Τσίπρα, πληροφορίες αναφέρουν πως η στελέχωση του υπό δημιουργία κόμματός του θα γίνει με πιο κεντροαριστερά στελέχη. Δηλαδή θα λανσάρει ένα πιο μετριοπαθές προφίλ.

Δεν περνάει στο κόσμο αυτή η αλλαγή. Ο λύκος δεν αλλάζει αν αλλάξει προβιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να του στείλει γλυκά και λουλούδια. Διότι το μέτωπο δεν ήταν αντισύριζα όπως λέγεται στο παρελθόν. Ήταν αντιτσιπρικό. Αυτό δεν έχει καταλάβει ο Αλέξης Τσίπρας. Ότι κορόιδεψε τον κόσμο με ένα αφήγημα το οποίο είχε πειστικότητα τον καιρό που το είπε. Λανσαρίστηκε ως ο αμόλυντος, ο άφθαρτος και είπε ότι δεν έχει καμία ευθύνη για τα μνημόνια. Και με φρέσκια εντολή από τον κόσμο θα πάει στις Βρυξέλλες και θα βαράει τα νταούλια με τις αγορές να χορεύουν. Είπε για κατάργηση ΕΝΦΙΑ για διαγραφή μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο. Τώρα τι αφήγημα θα έχει;

Μπορεί να πατήσει πάνω στην προστασία των δημοκρατικών θεσμών και να το παίξει πιο δημοκράτης και θεσμικός.

Όλα τα κόμματα θα έπρεπε να διαμαρτυρηθούν για τη χθεσινή του δήλωση πως δεν είναι νομιμοποιημένη δημοκρατικά η Βουλή. Διότι όποια κυβέρνηση και να έχουμε, η Βουλή είναι Βουλή. Δημοκρατία έχουμε. Από πού κι ως πού η Βουλή, κατά τη δικιά του άποψη έχει ξεφτιλιστεί; Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Αυτό με ενόχλησε περισσότερο απ' όλα. Αν κάτσεις να το σκεφτείς, τα ίδια λέγανε οι δικτάτορες.

Πιθανό κόμμα Καρυστιανού, ποιους απειλεί;

Η Καρυστιανού θα είναι ποιητική δικαιοσύνη, που λένε, θα φάει από όλους αυτούς που την στήριξαν. ΠΑΣΟΚ, Πλεύση Ελευθερίας, ΣΥΡΙΖΑ, Βελόπουλος, όλους αυτούς θα τους κοντύνει. Όχι τη Νέα Δημοκρατία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε πλέον μετά την παραίτηση Τσίπρα;

Εγώ νομίζω ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει εδώ και πολύ καιρό, απλώς δεν το έχει καταλάβει.

Στο ΠΑΣΟΚ με ένα κόμμα Τσίπρα πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες;

Στο ΠΑΣΟΚ το πρόβλημα είναι ο αρχηγός. Εγώ τον άκουσα και στη Θεσσαλονίκη, που έλεγε να είμαστε πρώτο κόμμα. Εντυπωσιάστηκα. Δηλαδή ή εγώ έχω τρελαθεί ή οι άλλοι.

Είναι δυνατό με 14% να ελπίζεις να είσαι πρώτο κόμμα; Με μία ψήφο διαφορά; Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί να κάνει ηττοπαθείς δηλώσεις. Αλλά όταν βγαίνεις δημόσια και ισχυρίζεσαι τέτοια πράγματα, τότε ξεφτιλίζεσαι. Το ζήτημα είναι να βάζει κανείς στόχους που να είναι εφικτοί. Σε διαφορετική περίπτωση απογοητεύει ένας αρχηγός τους οπαδούς του.

Εσωκομματικό ζήτημα στη ΝΔ βλέπετε; Είδαμε κάποιες διαφοροποιήσεις στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι.

Όχι δεν βλέπω. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο πράγματα πολύ σημαντικά για την εν λόγω υπόθεση, στα οποία δεν έχει γίνει σαφής η διάκριση. Σαν άνθρωπος και εγώ το καταλαβαίνω και θα έκανα κι εγώ δήλωση υπέρ του κ. Ρούτσι. Αυτό έκανε και ο Δένδιας, αυτό έκανε ο Μαρκόπουλος και άλλοι.

Προσέξτε όμως να δείτε, την παγίδα που έχουν στήσει στον Μητσοτάκη. Αν παρέμβει στη Δικαιοσύνη θα του πούνε ότι παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, αν δεν παρέμβει θα λένε ότι είναι στυγνός και κακός και δεν βοηθάει έναν άνθρωπο.

Πιστεύετε πως τα Τέμπη εξακολουθούν να φθείρουν την κυβέρνηση;

Όχι, μετά από τόσα πορίσματα ο κόσμος κουράστηκε και η υστερία έχει περάσει. Είναι το λεγόμενο τίναγμα της ψόφιας γάτας αυτό που ζούμε, δηλαδή η τελευταία προσπάθεια να αναζωπυρώσουν το ζήτημα των Τεμπών. Όλη η ιστορία βασίστηκε στο παράνομο φορτίο. Το οποίο σύμφωνα με τα πορίσματα δεν υπήρχε, έχουν καταπέσει οι θεωρίες συνωμοσίας. Κοιτάξτε όμως ένα άλλο θέμα: Έστω ότι υπήρχαν 25 τόνοι ξυλόλιο αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ. Ποιος λαθρέμπορος ασχολείται σοβαρά με 5.000 ευρώ ή μήπως ο πρωθυπουργός θα κοιτάξει να συγκαλύψει μια υπόθεση πέντε χιλιάδων ευρώ;

Είμαστε στα καλά μας; Τώρα βρήκαν την απεργία πείνας. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα αμφισβητήσουν και την απόφαση της δικαιοσύνης. Δηλαδή αυτό είναι προσχεδιασμένο να συμβεί.