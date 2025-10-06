Πώς «διαβάζει» η κυβέρνηση την παραίτηση Τσίπρα

Η «εν κινήσει» αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, ενάμιση χρόνο πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές, όπως ο πρωθυπουργός τις έχει προσδιορίσει, προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις, αλλά και επανασχεδιασμό της στρατηγικής του Μεγάρου Μαξίμου.

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα σηματοδοτεί πλέον την αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση ενός νέου κόμματος υπό τον πρώην πρωθυπουργό, κίνηση που ενδεχομένως να σημάνει και αλλαγή στρατηγικού αντιπάλου για την κυβέρνηση.

Ο κ. Τσίπρας, στην ανακοίνωση της απόφασής του, θέτει εαυτόν απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά και στη στάση της αντιπολίτευσης έως σήμερα. Μιλά για επικίνδυνο αδιέξοδο της χώρας -οικονομικό, πολιτικό, γεωστρατηγικό και ηθικό- για απογυμνωμένη Βουλή, “με ευθύνη κυρίως της πλειοψηφίας” που αδυνατεί να επιτελέσει τον ρόλο που το Σύνταγμα επιτάσσει και οι πολίτες απαιτούν, δηλώνει ότι η συμμετοχή του δεν προσφέρει τίποτε ουσιαστικό, δηλώνει πλέον “απελευθερωμένος από αξιώματα, δεσμεύσεις και μηχανισμούς”, αφήνει σαφείς αιχμές προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι “αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει η αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε” και δίνει ουσιαστικά ραντεβού με τους έως σήμερα συνοδοιπόρους του ότι “ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες”.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένουν το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα του Αλέξη Τσίπρα, με μεγαλύτερη σαφήνεια, πέρα από την ανάγκη κοινωνικής δικαιοσύνης στην οποία αναφέρεται στη δήλωσή του, προκειμένου να οριοθετήσουν και επί της ουσίας την στρατηγική απέναντί του. Έως τότε, η κυβέρνηση ισορροπεί ανάμεσα σε δύο “αναγνώσεις”. Από τη μία πλευρά, δηλώνει ότι οι κινήσεις Τσίπρα δεν αφορούν τον δικό της πολιτικό χώρο, αλλά αντιθέτως αφορούν μόνο την αριστερά και την κεντροαριστερά -“φωτογραφίζοντας” ουσιαστικά τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, αλλά και το ΠΑΣΟΚ- από την άλλη πλευρά, επιχειρείται να επανέλθουν στο προσκήνιο τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, ως πρωθυπουργού, χωρίς την ένταση των πρώτων ημερών του Σεπτεμβρίου, όμως.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με δεικτικό τρόπο, υπενθύμισε ότι το 2015 ο τότε πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι η χώρα βρίσκεται στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας, σημειώνοντας ότι αμέσως μετά “ψάχναμε όλοι ένα σωσίβιο”, όπως είπε, αναφέροντας ότι “ακολούθησαν τα capital controls, οι κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια”. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα σε ηθικό αδιέξοδο, απαντώντας ότι “τα έργα και οι ημέρες της κυβέρνησης αυτής είναι γνωστά, τα παραϋπουργεία δικαιοσύνης, οι αμετάκλητα καταδικασμένοι υπουργοί”, ενώ κατέληξε, λέγοντας ότι η παραίτησή του κ. Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα δε θα κάνει οποιαδήποτε διαφορά στο κοινοβούλιο, καθώς έως σήμερα δεν έλαβε ποτέ τον λόγο.

Παρά την πρώτη δημόσια “ανάγνωση” των κυβερνητικών στελεχών, στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, αναμένοντας να δώσει σαφές πολιτικό στίγμα. Αυτό, ουσιαστικά, θα οριοθετήσει και το εκλογικό σώμα στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός θα απευθυνθεί. Το γεγονός ότι οι έως σήμερα αναλύσεις δείχνουν τον Αλέξη Τσίπρα να “διεισδύει” στους χώρους της αριστεράς και εν μέρει του ΠΑΣΟΚ, αφήνει έως τώρα μετέωρο το πόσο μπορεί να απευθυνθεί στη “γκρίζα ζώνη”, που αποτελεί τον άγνωστο Χ των πολιτικών διεργασιών προς ώρας. Στη ζώνη των αναποφάσιστων, καταγράφονται κυρίως νέες ηλικίες, πρώην ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και πολίτες του μεσαίου χώρου. Μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση περιορίζεται να δηλώνει ότι “αν πιστεύουμε ότι ο πήχης μας, το μέτρο σύγκρισής μας είναι η κυβέρνηση 2015-19, τότε δεν θα τα καταφέρουμε”, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει υποστηρίζει ότι το 2019 κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών, δεν κέρδισε τον κ. Τσίπρα. Η κυβέρνηση δείχνει διατεθειμένη να συνεχίσει στην ίδια γραμμή, με τον κυβερνητικός εκπρόσωπο να σημειώνει ότι “έτσι θα πορευτούμε και το 2027”.

Η επίσημη ανακοίνωση ενός πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, τα στελέχη που θα τον συγκροτούν και το πολιτικό του πρόγραμμα, θα είναι εκείνα, που θα καταδείξουν αν τελικά μπορεί να αποτελέσει έναν έτερο πόλο απέναντι στην κυβέρνηση ή όχι και επομένως, αν θα αποτελεί βασικό αντίπαλο στις επόμενες εκλογές. Η παρουσία του ως επικεφαλής ενός νέου κόμματος, πάντως, εκτιμούν κυβερνητικά στελέχη, ότι μπορεί σε κάθε περίπτωση να λειτουργήσει και ως μέσο συσπείρωσης ψηφοφόρων που στήριξαν τη ΝΔ το 2019 και το 2023 και αυτή την ώρα έχουν αποστασιοποιηθεί, κυρίως στην περίπτωση, που το κόμμα αυτό καταγράφει ιδιαίτερη δυναμική.