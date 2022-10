Τριάδα με Over από το Europa και το Conference League

Δύο στα 3 και χτες στο Champions League. Η Ατλέτικο Μαδρίτης πάλεψε έως το τέλος για το 3ο γκολ αλλά δεν το πέτυχε. Το 2-2 με τη Λεβερκούζεν την απέκλεισε από το Champions League και μας «χάλασε» την τριάδα. Εύκολα πέρασαν οι άλλες 2 επιλογές, ο «άσος» + Over στο παιχνίδι Ίντερ-Βικτόρια Πλζεν (4-0) και το Over στο ματς Άγιαξ-Λίβερπουλ (0-3).

Με Over θα πάμε σήμερα στην προτελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa League και του Conference League. Από τον ίδιο όμιλο του Europa League, τον 6ο, είναι οι 2 από τις 3 επιλογές. Πρόκειται για τον πιο αμφίρροπο όμιλο αφού και οι 4 ομάδες έχουν από 5 βαθμούς!

Η Λάτσιο και η Μίντιλαντ φέρνουν μεγάλα σκορ. Μετράνε από 3 Over στα 4 παιχνίδια τους στον όμιλο. Στην πρώτη αναμέτρησή τους στη Δανία η Μίντιλαντ συνέτριψε με 5-1 τη Λάτσιο. Πιθανή είναι η «απάντηση» σήμερα της ιταλικής ομάδας με μεγάλο σκορ. Μπορεί να σκοράρει η Μίντιλαντ και στο Ολίμπικο. Το Over δείχνει να είναι πιθανό.

Στο άλλο ματς του ομίλου παίζουν η Στουρμ Γκρατς και η Φέγενορντ και οι αποδόσεις δίνουν προβάδισμα στην ολλανδική ομάδα η οποία έκανε περίπατο με 6-0 στην πρώτη αναμέτρησή τους. Η Στουρμ Γκρατς έχει 2 Over στα 4 παιχνίδια της στον όμιλο και η Φέγενορντ 4 στα 4. Λογικά θα σκοράρει εντός έδρας η αυστριακή ομάδα. Η Φέγενορντ πετυχαίνει γκολ με ευκολία και μακριά από την έδρα της.

Το τρίτο Over είναι από τον 2ο όμιλο του Europa League στον οποίο η Γουέστ Χαμ έχει προκριθεί και μετράει μόνο νίκες στα 4 παιχνίδια της, οι 3 με Over. Υποδέχεται τη 2η στη βαθμολογία Σίλκεμποργκ η οποία επίσης έχει φέρει 3 Over. Στο πρώτο παιχνίδι τους στη Δανία η Γουέστ Χαμ κέρδισε με 2-3. Μπορεί να ανοίξει και σήμερα το ματς ειδικά αν σκοράρει η Σίλκεμποργκ η οποία έχει και το βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

1368 (19:45) ΛΑΤΣΙΟ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ OVER 1,57

1385 (22:00) ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ-ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ OVER 1,62

1389 (22:00) ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ-ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ OVER 1,61