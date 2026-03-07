Τριάδα με Over

Η δυάδα της στήλης με το Goal/Goal+Over στο ματς Παρί Σεν Ζερμέν-Μονακό (1,66) και τον «άσο» της Νάπολι (1,51) στο παιχνίδι με την Τορίνο πέρασε χτες και έδωσε απόδοση 2,51!

Οι σημερινές προτάσεις μας είναι με 3 Over, 2 από την Bundesliga και 1 από το Κύπελλο Αγγλίας. Η Λειψία είναι φαβορί για τη νίκη στο ματς με την Άουγκσμπουργκ. Μετά από 2 εντός έδρας ισοπαλίες με το ίδιο σκορ 2-2, κόντρα στην Βόλφσμπουργκ και την Ντόρτμουντ, πήρε τη νίκη με 1-2 στο Αμβούργο. Κυνηγάει το εισιτήριο για το Champions League και χρειάζεται τους 3 βαθμούς.

Η Άουγκσμπουργκ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Μετράει 5 νίκες στα 6 τελευταία παιχνίδια. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει στο πρωτάθλημα την Μπάγερν Μονάχου. Θα προσπαθήσει να κάνει ζημιά και στη Λειψία. Δεν έχει αξία ο «άσος» παρότι «βγαίνει» και από την παράδοση (2-1, 4-0, 3-2, 3-0, 4-0). Προτιμότερο είναι το ποντάρισμα στο Over που ήρθε και στις 5 τελευταίες αναμετρήσεις τους στη Λειψία.

Το δεύτερο Over που ξεχωρίσαμε από την Bundesliga είναι στο ματς Κολωνία-Ντόρτμουντ. Προσπαθεί να απομακρυνθεί από τις επικίνδυνες θέσεις η Κολωνία η οποία ηττήθηκε με 2-0 από την Άουγκσμπουργκ την προηγούμενη αγωνιστική. Στα 6 τελευταία ματς έχει φέρει 4 Over.

Η Ντόρτμουντ ηττήθηκε με 2-3 στο ντέρμπι από την Μπάγερν Μονάχου αλλά παραμένει στη 2η θέση και θα πάρει το εισιτήριο για το Champions League. Μόνο Over έχει φέρει στα 6 πρόσφατα ματς. Πάνω από 2 γκολ σημειώθηκαν και στα 3 από τα 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια στην Κολωνία (2-2, 1-1, 3-2, 0-4).

Επέλεξα και 1 Over από το Κύπελλο Αγγλίας, στο ντέρμπι της φάσης των «16» ανάμεσα στην Νιούκαστλ και την Μάντσεστερ Σίτι. Επέστρεψε στις νίκες, την Τετάρτη, η Νιούκαστλ. Κέρδισε με 2-1 την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Έχει μείνει πολύ πίσω στη βαθμολογία και το Κύπελλο είναι από τους βασικούς στόχους της. Έπεσε όμως πάνω στη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έκανε γκέλα (2-2) την Τετάρτη στην έδρα της με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και είδε να μεγαλώνει η διαφορά της από την Άρσεναλ. Και οι 2 ομάδες φέρνουν μεγάλα σκορ.

Στα μεταξύ τους ματς για το πρωτάθλημα η Νιούκαστλ κέρδισε εντός έδρας με 2-1 και η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με το ίδιο σκορ στο γήπεδό της. Βρέθηκαν αντιμέτωπες και στα ημιτελικά του League Cup. H Μάντσεστερ Σίτι πήρε την πρόκριση για τον τελικό με 2 νίκες (3-1 και 0-2). Αποφεύγουμε το ποντάρισμα σε σημείο και πάμε κι εδώ με το Over.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

271 (16:30) ΛΕΙΨΙΑ-ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ OVER 1,45

387 (19:30) ΚΟΛΩΝΙΑ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ OVER 1,58

420 (22:00) ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ OVER 1,55