Τριάδα με Goal/Goal και Over

Πέρασαν χτες οι επιλογές μας με το Over στο ματς Χαϊντενχάιμ-Λειψία (0-3) και το Goal/Goal στο ματς Φούλαμ-Μπράιτον (2-1). Δεν έγινε όμως το Over στον αγώνα Λεβερκούζεν-Βέρντερ Βρέμης (1-0).

Με Goal/Goal και Over είναι και οι σημερινές προτάσεις μας. H Τσέλσι κέρδισε με 2-0 την Μπρέντφορντ και μετά την χτεσινή ήττα της Λίβερπουλ (3-2 από την Μπόρνμουθ) θα μπει στην πρώτη τετράδα αν κάνει το «διπλό» στο ματς με την Κρίσταλ Πάλας. Δεν είναι ομάδα όμως που μπορείς να της έχεις εμπιστοσύνη. Στην τελευταία έξοδό της ηττήθηκε με 2-1 από τη Φούλαμ. Η Κρίσταλ Πάλας περνάει κρίση. Συμπλήρωσε 7 ματς χωρίς νίκη (0-2-5) και θα προσπαθήσει να αντιδράσει. Μπορεί να σκοράρει στην έδρα της, ενώ δύσκολα θα κρατήσει ανέπαφη την εστία της. Πιθανό είναι το Goal/Goal που ήρθε και στις 3 τελευταίες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας (1-2, 1-3, 1-1).

Η Λυών είναι φαβορί για τη νίκη στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ουραγό της Ligue 1 Μετς. Πάλεψε όμως η Μετς, την προηγούμενη αγωνιστική, στο Στρασβούργο και ηττήθηκε δύσκολα με 2-1. Δεν θα είναι εύκολη αντίπαλος. Προτιμότερο είναι το ποντάρισμα στο Over. Πάνω από 2 γκολ σημειώθηκαν στα 4 από τα 6 τελευταία ματς της Μετς και στα 2 πρόσφατα της Λυών (τις νίκες με 1-3 στο Μονακό και με 2-1 κατά της Μπρεστ).

Δύσκολο στην πρόβλεψη σημείου είναι το παιχνίδι της Bundesliga Φράιμπουργκ-Κολωνία. Μικρό προβάδισμα λόγω έδρας έχει η γηπεδούχος αλλά η Κολωνία είναι επικίνδυνη και σκοράρει. Στα 3 τελευταία παιχνίδια της πήρε ισοπαλία με 2-2 στην έδρα της Χαϊντενχάιμ, ηττήθηκε με 1-3 από την Μπάγερν Μονάχου και κέρδισε με 2-1 την Μάιντζ. Η Φράιμπουργκ μετράει 5 Goal/Goal στα 6 τελευταία ματς. Πιθανό είναι το σκοράρισμα και από τις δύο.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

443 (16:00) ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΤΣΕΛΣΙ GOAL/GOAL 1,61

481 (18:15) ΜΕΤΣ-ΛΥΩΝ OVER 1,72

486 (18:30) ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΚΟΛΩΝΙΑ GOAL/GOAL 1,64