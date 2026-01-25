Σφίγγει ο κλοιός για τις ρευματοκλοπές – Η νέα στρατηγική του ΔΕΔΔΗΕ

Σε φάση εντατικοποίησης περνά η μάχη κατά των ρευματοκλοπών, με τον ΔΕΔΔΗΕ να ενεργοποιεί νέες διαδικασίες ελέγχου και εξειδικευμένα εργαλεία, επιχειρώντας να περιορίσει ένα φαινόμενο που μεταφράζεται σε άμεση οικονομική επιβάρυνση για τους συνεπείς καταναλωτές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διαχειριστή, η παράνομη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει τους ετήσιους λογαριασμούς κατά περίπου 60 ευρώ ανά παροχή.

Το ζήτημα επανήλθε δυναμικά στη δημόσια συζήτηση τόσο λόγω της πορείας εγκατάστασης των «έξυπνων» μετρητών, που θεωρούνται κρίσιμο εργαλείο για τον έλεγχο των απωλειών, όσο και έπειτα από πρόσφατα περιστατικά ρευματοκλοπής που είδαν το φως της δημοσιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΕΔΔΗΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν αποκομίζει οικονομικό όφελος από τα πρόστιμα που επιβάλλονται, καθώς τα σχετικά ποσά κατευθύνονται, βάσει ρυθμιστικού πλαισίου, σε ειδικούς λογαριασμούς προς όφελος του συνόλου των καταναλωτών.

Πάνω από 50.000 έλεγχοι μέσα σε έναν χρόνο

Το τελευταίο δωδεκάμηνο οι έλεγχοι αυξήθηκαν θεαματικά. Το 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 50.000 τεχνικές επιθεωρήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 48% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα έμπειρων στελεχών, ενώ δημιουργήθηκε και εξειδικευμένο τμήμα στο τηλεφωνικό κέντρο του Διαχειριστή, με στόχο την ταχύτερη διερεύνηση καταγγελιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, η εντατικοποίηση των ελέγχων έχει ήδη αποφέρει απτά αποτελέσματα. Για την περίοδο 2024–2025, η συνολική εξοικονόμηση εκτιμάται έως και στα 200 εκατ. ευρώ, ποσό που προκύπτει τόσο από τη μόνιμη μείωση των απωλειών στο δίκτυο όσο και από την αξιοποίηση των ποσών που καταλογίζονται σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Ένα πρόβλημα με βαρύ κοινωνικό αποτύπωμα

Η ρευματοκλοπή παραμένει ένα από τα πιο δαπανηρά «αόρατα» προβλήματα της αγοράς ενέργειας. Σε ετήσια βάση, οι απώλειες που προκαλεί εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 450 εκατ. ευρώ, μετακυλιόμενες τελικά στους συνεπείς καταναλωτές μέσω των χρεώσεων.

Πρόκειται, μάλιστα, για ποινικό αδίκημα, καθώς συνίσταται σε δόλια παρέμβαση στον εξοπλισμό του δικτύου ή σε παράνομη σύνδεση που οδηγεί σε κατανάλωση χωρίς καταγραφή ή τιμολόγηση.

Τεχνητή νοημοσύνη και τηλεμέτρηση στη φαρέτρα των ελέγχων

Ο ΔΕΔΔΗΕ αξιοποιεί πλέον ένα ευρύ φάσμα «έξυπνων» εργαλείων για τον εντοπισμό ύποπτων περιπτώσεων. Η τηλεμέτρηση, η ανάλυση δεδομένων με συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, οι τακτικές καταμετρήσεις αλλά και οι επιτόπιοι έλεγχοι συντήρησης συνθέτουν ένα νέο, πιο σύνθετο πλαίσιο ελέγχου.

Οι υποθέσεις εξετάζονται κεντρικά από ειδική ομάδα, ενώ όπου απαιτείται διενεργούνται συμπληρωματικοί έλεγχοι, ώστε να αποφεύγονται λάθη ή άδικοι καταλογισμοί. Οι καταναλωτές ενημερώνονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, με τον Διαχειριστή να επισημαίνει ότι η ακρίβεια και η διαφάνεια αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Προσωρινά «φρένα» για την αποφυγή αστοχιών

Λόγω του μεγάλου όγκου υποθέσεων, έχει τεθεί σε εφαρμογή σειρά διορθωτικών κινήσεων. Μεταξύ άλλων, έχει ανασταλεί η αποστολή βεβαιώσεων για μικρές οικιακές παροχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επανέλεγχος περίπου 15.000 υποθέσεων που αφορούν χαμηλές κατηγορίες παροχών.

Παράλληλα, εφαρμόζεται πανελλαδική αναστολή αποκοπών ηλεκτροδότησης για οφειλές που σχετίζονται με ρευματοκλοπή σε μικρές οικιακές παροχές.

Στόχος, όπως επισημαίνουν πηγές του Διαχειριστή, είναι να διασφαλιστεί ενιαία και πλήρως ιχνηλατήσιμη διαχείριση όλων των υποθέσεων, με τεκμηριωμένες απαντήσεις από εξειδικευμένο προσωπικό.

Ένα φαινόμενο που διογκώθηκε στην κρίση

Η έξαρση των ρευματοκλοπών δεν είναι άσχετη με τις διαδοχικές κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας. Από επίπεδα κοντά στο 1% την περίοδο 2012–2013, το φαινόμενο ξεπέρασε το 4% το 2019 και έφτασε στο 5,5% το 2023. Η πανδημία και οι περιορισμοί στους ελέγχους, σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση, ενίσχυσαν τα κίνητρα για παράνομες πρακτικές.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο ΔΕΔΔΗΕ επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην αυστηρότερη επιτήρηση και την προστασία των πολιτών από άδικες επιβαρύνσεις, με στόχο τη διασφάλιση ίσων και δίκαιων όρων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.