Τα επενδυτικά καταφύγια στην εποχή της ακραίας ανασφάλειας

Μπορεί οι παγκόσμιες μετοχές να βρίσκονται σε τροχιά ιστορικών υψηλών και η γεμάτη μεταβλητότητα εβδομάδα που μας πέρασε να ολοκληρώθηκε ομαλά, ωστόσο αυξάνονται οι ειδικοί που πιστεύουν ότι η ζημιά έχει ήδη γίνει.

Το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ καταλήγει πολλές φορές να μην υλοποιεί τις απειλές του για τους δασμούς – και όχι μόνο – επαναφέρει τα χρηματιστήρια σε άνοδο, αλλά τα πισωγυρίσματα και οι μεγάλες διακυμάνσεις επιφέρουν σοβαρό πλήγμα στο επενδυτικό κλίμα.

Δεν είναι λίγοι όσοι εκτιμούν ότι η ζημιά που υπέστη η Βορειοατλαντική Συμμαχία, από τις απειλές Τραμπ με φόντο τη Γροιλανδία, ενδεχομένως είναι ανεπανόρθωτη. Πρόκειται για μία εξέλιξη που από μόνη της μπορεί να πυροδοτήσει μία σειρά επεισοδίων στο μέλλον ή για να το πούμε διαφορετικά, με το ΝΑΤΟ σε κρίση το γεωπολιτικό σκηνικό καθίσταται εκ των πραγμάτων πολύ πιο ευμετάβλητο.

Από κει και πέρα, η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, τα αυξημένα ελλείμματα και χρέη, η απειλή της ανεξαρτησίας της Fed και μία σειρά γεωπολιτικών κινδύνων, αναγκάζουν τους επενδυτές να αναζητούν καταφύγια, όπως ο χρυσός και το ασήμι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει να έχει το βλέμμα του συνεχώς στραμμένο στις αγορές και ειδικά στις διακυμάνσεις της Wall Street, όμως κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι θα έχει πάντα τη δύναμη να γυρίζει το κλίμα, κάθε φορά που θα προκαλεί μία κρίση, παρόμοια με της περασμένης εβδομάδας.

Το επόμενο «πεδίο» είναι το Ιράν καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις για πάνω από 5.000 νεκρούς από την καταστολή των διαδηλώσεων. Τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν ενισχύουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα διεθνώς, με την Ουάσιγκτον να στέλνει σύμφωνα με τον ίδιο τον Τραμπ ολόκληρο στόλο στην περιοχή. Και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε τον ρόλο της Ρωσίας και της Κίνας, καθώς και τις πολύ λεπτές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, τα επενδυτικά καταφύγια αποτελούν ίσως τα πιο δημοφιλή assets στις μέρες μας, με επίκεντρο τον χρυσό και το ασήμι. Διότι το δολάριο δέχεται πιέσεις εξαιτίας του εμπορικού πολέμου αλλά και από το γεγονός ότι η Fed βρίσκεται σε φάση μείωσης των επιτοκίων, κάτι που αναμένεται να επιταχυνθεί όταν θα αλλάξει… φρουρά τον ερχόμενο Μάιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης δολαρίου σημείωσε πτώση 1,9% στην εβδομάδα, που είναι η χειρότερη επίδοση σε διάστημα 8 μηνών, αποδεικνύοντας ότι η φήμη του βασικότερου νομίσματος έχει δεχθεί πλήγμα.

Περνάμε λοιπόν στον χρυσό και το ασήμι, δύο μέταλλα που εντυπωσιάζουν ακόμα και τους πιο αισιόδοξους, καταγράφοντας μέσα στο 2026 κέρδη της τάξης του 15% και 45%, αντίστοιχα. Η τιμή του χρυσού αναρριχήθηκε πάνω από τα 4.990 δολάρια ενώ το ασήμι έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων. Και τα δύο μέταλλα έχουν ανέβει σε επίπεδα που οι αναλυτές έδιναν ως τιμές-στόχους για το τέλος του 2026, καθορίζοντας έτσι την τάση στις αγορές.

Δεν είναι μόνο η ζήτηση από τη βιομηχανία και τις ανάγκες της Τεχνητής Νοημοσύνης για πολύτιμα μέταλλα. Το κύρος των ασφαλών καταφυγίων ενισχύεται σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας. Πόσο μάλλον σήμερα που διανύουμε μία φάση ακραίας ανασφάλειας σε όλα τα επίπεδα. Και μπορεί οι πολιτικοί και γεωπολιτικοί κίνδυνοι να μην προεξοφλούνται όπως οι οικονομικοί, όμως το κλίμα είναι κακό και αυτό αντανακλάται στην ξέφρενη πορεία που σημειώνουν χρυσός και ασήμι.

Οι Goldman Sachs και UBS εκτιμούν ότι η αγοραστική μανία των κεντρικών τραπεζών και οι εισροές των ETFs θα συνεχιστεί μέσα στο 2026 και ο χρυσός θα ανέβει στο ιστορικό υψηλό των 5.400 δολαρίων. Άλλοι οίκοι, όπως η JPMorgan, η Morgan Stanley και η Bank of America εμφανίζονται αισιόδοξοι αν και επισημαίνουν τον κίνδυνο παροδικών διορθώσεων μέσα στο έτος.

Το «λευκό» μέταλλο, από την πλευρά του σκάει όλα τα κοντέρ, αναγκάζοντας κάποιους αμφιλεγόμενους και μη γκουρού των αγορών, όπως ο Ρόμπερτ Κιγιοσάκι, να προβλέψουν άνοδο στα 200 δολάρια. Ακόμα όμως και αν δεν επιβεβαιωθούν τα καλύτερα σενάρια, το ασήμι συνεχίζει να υπεραποδίδει του χρυσού και αυτή τη στιγμή είναι το πιο «καυτό» asset παγκοσμίως, γράφοντας κέρδη άνω του 230% τον τελευταίο χρόνο.

Τέλος, ένα επίσης πολύ απαισιόδοξο στοιχείο αφορά το ποιοι κατέχουν τις μετοχές. Σύμφωνα με αναλυτές, οι μετοχές της Wall Street αντιστοιχούν στο 42,2% των συνολικών χρηματοοικονομικών assets που έχουν στην κατοχή τους τα νοικοκυριά των ΗΠΑ. Που συνεπάγεται πως οι διακυμάνσεις των χρηματιστηρίων παίζουν πιο καθοριστικό ρόλο από ποτέ στην ευημερία των Αμερικανών. Γι’ αυτό και ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει πάση θυσία να κρατήσει τις αγορές «ικανοποιημένες».