Θ. Λιβάνιος: Το κράτος αλλάζει στην πράξη - Όχι με συνθήματα

Σε ένα κομβικό χρονικό σημείο, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος μιλά στο Liberal για το πολιτικό κλίμα, που διαμορφώνεται, τις δυνατότητες ανάκαμψης για τη ΝΔ, αλλά και μετεκλογικών συνεργασιών, ενώ απορρίπτει εκ νέου οποιοδήποτε σενάριο αλλαγής του εκλογικού νόμου.

Όπως επισημαίνει, «η θεσμική συνέπεια είναι βασικό στοιχείο πολιτικής αξιοπιστίας και αυτό αποδεικνύουμε στην πράξη».

Συνέντευξη στη Λίδα Μπόλα

Η ΝΔ βρίσκεται στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησης. Ωστόσο, μια σειρά θεμάτων, όπως το αγροτικό, που αναδείχθηκε με τα μπλόκα, το «μπλακ άουτ» του FIR Αθηνών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δείχνουν ότι υπάρχουν «ανοιχτά» ζητήματα, εξαιρετικά σοβαρά, στα οποία η κυβέρνηση αυτά τα χρόνια δεν έδειξε να «προλαβαίνει» τις εξελίξεις. Ποιο είναι το σχόλιό σας;

Καμία κυβέρνηση δεν είναι αλάνθαστη. Αυτό που κρίνεται, όμως, είναι αν αναγνωρίζει τα προβλήματα, αν διορθώνει τις αστοχίες της και αν προχωρά μπροστά. Σε βάθος επταετίας, ο συνολικός απολογισμός της κυβέρνησης είναι θετικός: μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν, έργα που ολοκληρώνονται, αποτελέσματα που μπορούν να μετρηθούν.

Υπάρχουν εκκρεμότητες και δεν τις υποτιμούμε. Έχουμε μπροστά μας τον χρόνο μέχρι τις εκλογές για να επιταχύνουμε παρεμβάσεις και να κλείσουμε ανοιχτά μέτωπα. Το κρίσιμο για τους πολίτες δεν είναι αν υπήρξαν δυσκολίες – αυτές πάντα υπάρχουν – αλλά ποιος έχει τη δυνατότητα να τις διαχειρίζεται με σχέδιο και ευθύνη.

Αυτά τα θέματα διαμορφώνουν τους τελευταίους μήνες και την ατζέντα της επικαιρότητας. Επειδή θεωρείστε ως ο «εκλογολόγος» της ΝΔ, θα ήθελα να μας πείτε αν το πολιτικό κλίμα, που διαμορφώνεται μπορεί να ανατραπεί για την κυβέρνηση, στον χρόνο που απομένει έως τις κάλπες και πώς αυτό μπορεί να γίνει. Διότι, παρεμβάσεις, για παράδειγμα, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση μοιάζει να «χάθηκαν» μέσα στην επικαιρότητα.

Το πολιτικό κλίμα δεν αλλάζει με επικοινωνιακές κινήσεις. Αλλάζει όταν ο πολίτης νιώθει ότι η χώρα κινείται με σχέδιο, τεχνογνωσία και προοπτική.

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα ενίσχυσε την εθνική της άμυνα, αναβάθμισε τη διεθνή της θέση και τη γεωπολιτική της αξιοπιστία σε μια περίοδο πρωτοφανών διεθνών αναταράξεων. Αυτά δεν είναι αφηρημένες έννοιες· είναι προϋποθέσεις σταθερότητας, ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Το ίδιο ισχύει και για τη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία δεν είναι συγκυριακή, αλλά μόνιμη και στηρίζει τη μεσαία τάξη. Οι αλλαγές όπως η μείωση του φόρου εισοδήματος, η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.700 κατοίκους, είναι παρεμβάσεις που αφορούν εκατομμύρια πολίτες, οι οποίοι θα δουν άμεσο όφελος στην πράξη.

Παράλληλα, έργα όπως η ψηφιοποίηση του κράτους συνεχίζει να επεκτείνεται αποφασιστικά σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης, με τρόπο που κάθε πολίτης, ολοένα και συχνότερα, βλέπει τις συναλλαγές του με το κράτος να απλοποιούνται και να επιταχύνονται.

Στο τέλος, η σύγκριση θα είναι καθαρή: ποιος μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα, ασφάλεια και αποτέλεσμα στην πράξη, σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα – και ποιος περιορίζεται σε ευχάριστες υποσχέσεις και συνθήματα.

Τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων δείχνουν τη ΝΔ μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας. Δείχνουν, επίσης, τον πολυκερματισμό της αντιπολίτευσης να ενισχύεται με την παρουσία τουλάχιστον δύο νέων κομμάτων, παρά να περιορίζεται. Υπάρχει αναγκαιότητα αλλαγής του εκλογικού νόμου;

Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής του εκλογικού συστήματος.

Η θεσμική συνέπεια είναι βασικό στοιχείο πολιτικής αξιοπιστίας και αυτό αποδεικνύουμε στην πράξη.

Αν ο πρωθυπουργός έκανε δεκτές τις εισηγήσεις για αλλαγή του εκλογικού νόμου, εσείς θεωρείτε ότι θα έπρεπε να κινηθεί προς ποια κατεύθυνση; Διευκόλυνση της αυτοδυναμίας ή πιο υψηλού ορίου για την είσοδο ενός κόμματος στη Βουλή; Θεωρητικά μιλώντας.

Δεν έχει νόημα να αναλύουμε θεωρητικά σενάρια, εφόσον δεν υπάρχει συζήτηση για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος και του ορίου εισόδου στη Βουλή.

Ουσιαστικά βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της τετραετίας. Τι θα προτάσσατε ως κομβικές παρεμβάσεις που ήδη έγιναν στο υπουργείο Εσωτερικών, έως τώρα;

Στο υπουργείο Εσωτερικών η προτεραιότητά μας είναι μία: αλλάζουμε το κράτος στην πράξη. Κι αυτό αφορά εξίσου το προσωπικό του Δημοσίου, τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης αλλά και θεσμικές παρεμβάσεις, όπως η επιστολική ψήφος.

Προχωρήσαμε σε επιτάχυνση των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, ενσωματώνοντας σταδιακά ολοένα και περισσότερες ψηφιακές λειτουργίες σε όλη την αλυσίδα των προσλήψεων. Από την υποβολή των αιτήσεων και τη διεξαγωγή των διαγωνισμών – που γίνονται πλέον ηλεκτρονικά – μέχρι τον διορισμό. Αυξήσαμε τη μοριοδότηση της εντοπιότητας σε έως τετραπλάσιο ποσοστό – δεν θα σταματήσω να το λέω, γιατί τα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης είναι ήδη ορατά, σε Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στην ελληνική επαρχία.

Στην ίδια κατεύθυνση, αυτή της βελτίωσης της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, αναμορφώσαμε το πειθαρχικό δίκαιο με στόχο την ταχύτερη απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της διαφάνειας, για ένα δημόσιο τομέα με περισσότερη εξωστρέφεια και αποτελεσματικότητα.

Δώσαμε για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους ίδιους τους πολίτες να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν καθημερινά από το κράτος και την αυτοδιοίκηση, ώστε να γίνουμε κι εμείς και οι δημόσιες δομές καλύτερες.

Και βέβαια, υλοποιήσαμε μια εμβληματική μεταρρύθμιση στη λειτουργία του σημαντικότερου θεσμού της δημοκρατίας, τις εκλογές, καθιερώνοντας την επιστολική ψήφο για πρώτη φορά στη χώρα στις ευρωεκλογές.

Ο σχεδιασμός σας για το 2026 τι περιλαμβάνει;

Το 2026 είναι μια χρονιά ολοκλήρωσης των στρατηγικών προτεραιοτήτων που θέσαμε τα προηγούμενα χρόνια.

Μόλις ψηφίστηκε το πρώτο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για φέτος, με το οποίο ικανοποιήσαμε, μέσα από μια γόνιμη συνεργασία, σειρά από πάγια αιτήματα των στελεχών της δημόσιας διοίκησης, ως ένδειξη της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας που διέπει όλες τις μεταρρυθμίσεις μας.

Σύντομα ολοκληρώνουμε τη μεγαλύτερη νομοθετική παρέμβαση που έχει επιχειρηθεί ποτέ για τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας, με καθαρές αρμοδιότητες, σύγχρονο πλαίσιο διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης και ενισχυμένη διαφάνεια. Μια μεταρρύθμιση για την οποία προηγήθηκε εξαντλητικός διάλογος με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, αιρετούς και στελέχη, όλη τη χρονιά που πέρασε.

Επόμενος στόχος, το νέο νομοθετικό πλαίσιο επιλογής προϊσταμένων, προκειμένου να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες επιλογής το συντομότερο δυνατό και με τρόπο αξιοκρατικό.

Ακολουθεί η αναμόρφωση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και η επικαιροποίηση του ληξιαρχικού νόμου, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν πλέον με τις σημερινές συνθήκες και, κυρίως, να διευκολύνουν τόσο τους πολίτες όσο και τις υπηρεσίες που τους εφαρμόζουν.

Παράλληλα, μέσα στο έτος θα παραδοθεί ένας σύγχρονος, αναβαθμισμένος συνοριακός σταθμός στους Κήπους του Έβρου, μια παρέμβαση αναγκαία, που επί χρόνια λίμναζε και πέρυσι καταφέραμε να ξεκινήσουμε, ενώ ακολουθεί αντίστοιχη παρέμβαση στους Ευζώνους.

Τέλος, παραμένει βασική προτεραιότητα, όπως φαντάζεστε, η επέκταση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές για τους Έλληνες του εξωτερικού, μια αλλαγή που θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τους δεσμούς τους με τη χώρα.

Βλέπουμε το πολιτικό κλίμα τεταμένο και αναρωτιέται κανείς υπό ποιες προϋποθέσεις, μετά τις επόμενες εκλογές, θα αναζητηθούν συναινέσεις, αν απαιτηθεί για τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Υπάρχουν διαθέσιμοι συνομιλητές για τη ΝΔ σε ένα τέτοιο σενάριο;

Οι πολίτες θα αποφασίσουν στην κάλπη αν θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας. Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη: πιστεύουμε στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, γιατί μόνο έτσι λαμβάνονται γρήγορα και αποτελεσματικά οι αποφάσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, θα επιδιώξουμε κυβέρνηση με βάση σαφείς προγραμματικές συγκλίσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα κληθούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει από τους πολίτες μία τρίτη ισχυρή εντολή, ώστε η χώρα να συνεχίσει χωρίς καθυστερήσεις και πισωγυρίσματα.

Δύο πρόσωπα κυριαρχούν στις πολιτικές διεργασίες, η Μαρία Καρυστιανού και ο Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχουν κοινά εκλογικά ακροατήρια αυτών των δύο κομμάτων, αν τελικά προκύψουν, με τη ΝΔ; Φοβάστε ότι μπορεί να καταγραφούν διαρροές, κυρίως προς το κόμμα της κ. Καρυστιανού, που θα στοιχίσουν στο τέλος της ημέρας στην παράταξή σας;

Η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί με καθαρούς κανόνες: πρόγραμμα, θέσεις, εφαρμογή πολιτικών και αξιολόγηση από τους πολίτες. Δεν πρόκειται να μπούμε στη λογική σχολιασμού υποθετικών ή μονοπρόσωπων σχημάτων.

Η πολιτική ιστορία δείχνει ότι η πραγματική δοκιμασία έρχεται όταν ζητείται σχέδιο, ευθύνη και ρεαλισμός. Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες.

Η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση και υπεύθυνη αντιπολίτευση. Εμείς παραμένουμε προσηλωμένοι στο καθήκον μας: να δίνουμε λύσεις και να διασφαλίζουμε τη σταθερότητα της χώρας.