Τριάδα με Goal/Goal και Over

Πέρασαν οι προτάσεις της στήλης το Σάββατο, ο «άσος» της Ρόμα (1,55) στο ματς με τη Σασουόλο, το Over 2,5 στο παιχνίδι Λεβερκούζεν-Στουτγκάρδη (1,52) και η διπλή ευκαιρία 1Χ μαζί με το Over 1,5 στον αγώνα Βαλένθια-Έλτσε (1,80)! Στο 4,24 ήταν η απόδοση της τριάδας!

Με Goal/Goal και Over από την Αγγλία, την Ελλάδα και την Ισπανία είναι οι σημερινές προτάσεις μας. Το πιο δυνατό παιχνίδι σήμερα στο Κύπελλο Αγγλίας γίνεται στο Μάντσεστερ. Η Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Μπράιτον και η πρόκριση είναι ανοιχτή παρότι οι αποδόσεις δίνουν προβάδισμα στους «μπέμπηδες». Και οι 2 ομάδες παίζουν ανοιχτά και σκοράρουν. Στο μεταξύ τους ματς για το πρωτάθλημα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε με 4-2. Την Τετάρτη, στο πρώτο παιχνίδι μετά την απόλυση του Αμορίμ, έφερε ισοπαλία με 2-2 στην έδρα της Μπέρνλι. Η Μπράιτον πήρε ισοπαλία με 1-1 εκτός έδρας από τη Μάντσεστερ Σίτι. Το Goal/Goal είναι πιθανό.

Στη Super League ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πολύ πίσω στη βαθμολογία και πλέον στόχος του στο πρωτάθλημα είναι να τερματίσει στην πρώτη τετράδα στην κανονική διάρκεια για να μπει στα playoffs. Λόγω έργων στη «Λεωφόρο» ο αγώνας του με τον ουραγό Πανσερραϊκό γίνεται στο ΟΑΚΑ. Χαμηλά είναι ο «άσος» του. Προτιμότερο είναι το ποντάρισμα στο Over. Τα 2 τελευταία χρόνια κέρδισε εντός έδρας με 5-0 και 3-1 τον Πανσερραϊκό.

Στο Σούπερ Καπ της Ισπανίας, στη Σαουδική Αραβία, παίζουν στον τελικό η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης. Περίπατο έκανε στον ημιτελικό η Μπαρτσελόνα και συνέτριψε με 5-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Η Ρεάλ επικράτησε με 2-1 της Ατλέτικο. Πιο κοντά στη νίκη είναι η φορμαρισμένη Μπαρτσελόνα. Το πιθανότερο είναι να μπουν πάνω από 2 γκολ στον τελικό και να σκοράρουν και οι 2 ομάδες. Επιλέγουμε το Goal/Goal μαζί με το Over.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

706 (18:30) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ-ΜΠΡΑΪΤΟΝ GOAL/GOAL 1,50

722 (20:00) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ OVER 1,50

1600 (21:00) ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ GOAL/GOAL+OVER 1,40