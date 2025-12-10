Τριάδα με Goal/Goal και Over

Πέρασαν χτες το Over στο παιχνίδι Αϊντχόφεν-Ατλέτικο Μαδρίτης (2-3) και ο «άσος» της Τότεναμ (κέρδισε με 3-0 τη Σλάβια Πράγας). Δεν σκόραρε όμως η Ίντερ, ηττήθηκε με 0-1 από τη Λίβερπουλ και δεν έγινε το Goal/Goal σε αυτό το ματς.

Και οι σημερινές επιλογές είναι από το Champions League, με 1 Over και 2 Goal/Goal. Η Άρσεναλ είναι φαβορί για τη νίκη στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Κλαμπ Μπριζ, αλλά το «διπλό» της έχει χαμηλή απόδοση. Προτιμότερο είναι το ποντάρισμα στο Over. Ικανή για να σκοράρει είναι στην έδρα της η Κλαμπ Μπριζ. Η Άρσεναλ προέρχεται από την πρώτη ήττα της στην Premier League με 2-1 από την Άστον Βίλα. Μπορεί να κάνει και μόνη της το Over.

Στο παιχνίδι της Λεβερκούζεν με την Νιούκαστλ οι αποδόσεις δίνουν προβάδισμα στην αγγλική ομάδα. Είναι αμφίρροπο πάντως το παιχνίδι. Η Λεβερκούζεν στην έδρα της είναι δυνατή. Το πιθανότερο είναι και οι 2 ομάδες να σκοράρουν. Το Goal/Goal δείχνει να είναι καλή επιλογή.

Παρακινδυνευμένα είναι τα προγνωστικά, όσον αφορά το ποντάρισμα σε κάποιο σημείο και στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι. Κι εδώ οι αποδόσεις «δείχνουν» ως πιο πιθανό σημείο το «διπλό», λόγω της κακής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης. Το βράδυ της Κυριακής ηττήθηκε με 0-2 από τη Θέλτα. Η Μάντσεστερ Σίτι διανύει περίοδο φόρμας και μπήκε για τα καλά στη διεκδίκηση του τίτλου στην Premier League. Η Ρεάλ όμως είναι ικανή να «ξυπνήσει» και δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Το λογικό σενάριο είναι και στο ντέρμπι να σκοράρουν και οι 2 ομάδες.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

889 (22:00) ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ-ΑΡΣΕΝΑΛ OVER 1,58

890 (22:00) ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ GOAL/GOAL 1,57

893 (22:00) ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ GOAL/GOAL 1,44