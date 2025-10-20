Τριάδα με Goal/Goal και Over

Με Over και Goal/Goal είναι οι σημερινές επιλογές μας. Πολλά γκολ μπαίνουν στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας. Στα 9 παιχνίδια της Παρασκευής έγιναν 8 Over! To πιθανότερο είναι να μπουν πάνω από 2 γκολ και στη σημερινή αναμέτρηση της Ντορντρέχτ με τη Βααλβάικ. Και οι 2 προέρχονται από ήττες, η Ντορντρέχτ με 3-0 εκτός έδρας από την Ντε Χάαγκ και η Βααλβάικ με 2-3 στο γήπεδό της από τη Βίλεμ. Φέρνουν μεγάλα σκορ, ειδικά η Βααλβάικ η οποία προέρχεται από 5 σερί Over 3,5! Ποντάρουμε στο Over 2,5.

Η άλλη επιλογή με Over είναι από το ισπανικό πρωτάθλημα, στο ματς της Αλαβές με τη Βαλένθια. Εδώ ποντάρουμε στο Over 1,5. Στους 5 από τους 8 αγώνες της Αλαβές μπήκαν πάνω από 1 γκολ. Στα 7 από τα 8 παιχνίδια της Βαλένθια έγινε Over 1,5. Είναι αμφίρροπο αυτό το ματς αλλά πιστεύουμε ότι δεν θα μείνει στο 0-0. Και οι 2 ομάδες είναι ικανές να σκοράρουν. Λιγότερο ρίσκο παίρνουμε με το Over 1,5 που καλύπτει και το 2-0 ή το 0-2.

Το Goal/Goal επιλέγουμε για τον αγώνα της Premier League ανάμεσα στην Γουέστ Χαμ και την Μπρέντφορντ. Βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία και θέλουν τη νίκη. Η Γουέστ Χαμ λογικά θα σκοράρει στην έδρα της. Έχει 3 ήττες στο γήπεδό της από την Τσέλσι με 1-5, την Τότεναμ με 0-3 και την Κρίσταλ Πάλας με 1-2. Μόνο κόντρα στην Τότεναμ δεν βρήκε δίχτυα. Η Μπρέντφορντ έχει 3 ήττες εκτός έδρας. Και στις 3 έγινε Goal/Goal. Έχασε από την Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-1, τη Σάντερλαντ με 2-1 και τη Φούλαμ με 3-1. Πιθανό είναι το σκοράρισμα και από τις 2 ομάδες.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

817 (21:00) ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ-ΒΑΑΛΒΑΪK OVER 2,5 1,45

823 (22:00) ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ-ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ GOAL/GOAL 1,72

824 (22:00) ΑΛΑΒΕΣ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ OVER 1,5 1,48