Τριάδα με Goal/Goal και Over

Δεν πέρασαν χθες οι επιλογές μας από την Αυστρία, το Βέλγιο και τη Φινλανδία. Έληξε Under το Κότκα-Κουόπιο (0-0) και No Goal τα Σεν Γκάλεν-Βίντερτουρ (5-0) και Βέστερλο-Μαλίν (0-1).

Δύο Goal/Goal από Γερμανία, Ελβετία και ένα Over από την Α’ Νορβηγίας ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας η Χέρτα ξεκίνησε με το… αριστερό τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα, καθώς έχασε 2-1 στο ντέρμπι με τη Σάλκε. Σκόραρε στο 89ο λεπτό και έτσι έγινε το Goal/Goal. Το Goal/Goal βγήκε και στην αναμέτρηση της σημερινής αντιπάλου της Καρλσρούης κόντρα στην Μούνστερ (2-1). Το ίδιο συνέβη και στις δύο τελευταίες συναντήσεις τους στην έδρα της Χέρτα. Και οι δύο λοιπόν σκοράρουν με άνεση, ενώ δεν κρατάνε ανέπαφη της εστία τους.

Το δεύτερο Goal/Goal είναι από την Ελβετία και το παιχνίδι της Γιουνγκ Μπόις με τη Σιον. Η γηπεδούχος έχει δώσει τρεις αγώνες στο πρωτάθλημα. Κέρδισε 3-1 τη Σερβέτ, έφερε 1-1 με τη Βίντερτουρ και έχασε 4-1 από τη Βασιλεία. Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, νίκησε 3-2 τη Ζυρίχη και 4-0 τη Λουγκάνο. Εξάλλου, βρήκαν δίχτυα αμφότερες στις 7 από τις τελευταίες 8 συναντήσεις τους στη Γιουνγκ Μπόις. Το πιθανότερο είναι να σκοράρουν και στο σημερινό μεταξύ τους ματς.

Στην τριάδα συμπεριλάβαμε και μία επιλογή από την Α’ Νορβηγίας, το Over στο Σάντεφιορντ-Βίκινγκ. Η γηπεδούχος είναι αήττητη εντός έδρας με 8-0-0! Τα 6 από τα 8 παιχνίδια ήταν Over, ενώ σε όλα έβαλε η ίδια τουλάχιστον 2 γκολ. Επίσης σημειώθηκαν από 3 τέρματα και πάνω στα τελευταία 5 ματς που υποδέχτηκε την πρωτοπόρο. Η φιλοξενούμενη έχασε 3-1 την Πέμπτη από την Μπεσίκτας και αυτό ήταν το έκτο συνεχόμενο Over της! Επίσης, έχει 3 σερί μακριά από την έδρα της. Είναι λοιπόν πιθανό το Over.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

444 (14.30) ΧΕΡΤΑ-ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ GOAL/GOAL 1,57

452 (15.00) ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ-ΣΙΟΝ GOAL/GOAL 1,52

534 (20.15) ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ-ΒΙΚΙΝΓΚ OVER 1,42