Τριάδα με Goal/Goal

Η Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε με 3-0 την Γουέστ Χαμ και πέρασαν ο «άσος» της μαζί με το Over. Δεν επιβεβαιώθηκαν όμως οι άλλες 2 επιλογές με φαβορί και Over. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά και η Ρεάλ Μαδρίτης σταμάτησε στα 2 γκολ (2-0) στο ματς με τη Σεβίλλη.

Τρία Goal/Goal από τη Super League, την Premier League και τη Serie A είναι οι σημερινές επιλογές μας.

Αμφίρροπο είναι το ματς της Premier League, ανάμεσα στην Άστον Βίλα και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τις αποδόσεις να δίνουν μικρό προβάδισμα στη γηπεδούχο ομάδα. Η Γιουνάιτεντ είναι απρόβλεπτη, ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο. Στο τελευταίο ματς παραχώρησε ισοπαλία με 4-4 στην Μπόρνμουθ. Η Άστον Βίλα κέρδισε με 2-3 την Γουέστ Χαμ. Και οι 2 ομάδες σκοράρουν με άνεση, αλλά δέχονται και γκολ. Τέσσερα Goal/Goal στα 5 τελευταία ματς έχει φέρει η γηπεδούχος. Τέσσερα σερί Goal/Goal συμπλήρωσε η φιλοξενούμενη. Δείχνει να ξεκινάει από το 1-1 αυτό το ματς.

Στο τελευταίο ντέρμπι της χρονιάς στη Super League ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας τον Παναθηναϊκό και θέλει μόνο τη νίκη για να μην απομακρυνθεί κι άλλο από την κορυφή της βαθμολογίας. Έχασε έδαφος μετά την ήττα με 2-0 στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες με το 2-1 κατά του Βόλου αλλά παραμένει πολύ μακριά από τις πρώτες θέσεις. Κέρδισε με 2-1 τον ΠΑΟΚ στο ματς του πρώτου γύρου. Και οι 2 ομάδες θα παίξουν για τη νίκη και το πιθανότερο είναι να σκοράρουν.

Το τρίτο Goal/Goal είναι από την Ιταλία, στο βραδινό παιχνίδι της Τζένοα με την Αταλάντα. Από 6 σερί Goal/Goal και Over προέρχεται η Τζένοα. Τρία Goal/Goal έφερε στα 4 τελευταία παιχνίδια της η Αταλάντα. Στις 2 πρόσφατες επισκέψεις της στη Γένοβα η Αταλάντα κέρδισε με 1-4 και 2-3. Σε 10 ματς από το 2015, με γηπεδούχο την Τζένοα, έχουν φέρει 8 Goal/Goal! Μπορούν να βρουν δίχτυα και στην αποψινή αναμέτρησή τους.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

439 (18:30) ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. GOAL 1,57

457 (19:30) ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ GOAL 1,87

478 (21:45) ΤΖΕΝΟΑ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ GOAL 1,94