Tριάδα με Goal και Over

Δεν πέρασαν οι 2 χτεσινές προτάσεις μας από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Φινλανδία έπεσε θύμα έκπληξης από τη Μάλτα. Ηττήθηκε με 0-1 και αποκλείστηκε σε ένα ματς όπου ήθελε μόνο τη νίκη και είχαμε προτείνει τον «άσο» με το Over 1,5. Χαμηλά έμεινε το σκορ (στο 0-2) για τη Γερμανία στο παιχνίδι με το Λουξεμβούργο. Βλέπαμε νίκη με μεγάλο σκορ της Γερμανίας κι είχαμε επιλέξει το Over 3,5.

Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζονται σήμερα και οι επιλογές μας είναι με 2 Over και 1 Goal. Πολλά γκολ αναμένεται να έχει ο αγώνας της Γεωργίας με την Ισπανία. Το Over θα ήταν πιο χαμηλά αν στο πρώτο τους παιχνίδι η Ισπανία δεν είχε μείνει στο 2-0. Ακολούθησε η ήττα της Γεωργίας με 4-1 από την Τουρκία και η νίκη της Ισπανίας με 4-0 κόντρα στη Βουλγαρία.

Πάνω από 2 γκολ αναμένεται να έχει και ο αγώνας της Κύπρου με την Αυστρία. Το κίνητρο το έχει η Αυστρία. Χρειάζεται τη νίκη για να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου. Προερχόταν από 5 νίκες αλλά στο τελευταίο ματς ηττήθηκε με 1-0 από τη Ρουμανία. Η Κύπρος έχει αποκλειστεί, όμως βρίσκεται σε ανοδική τροχιά. Συμπλήρωσε 3 σερί ματς αήττητη. Και στα 3 έφερε Over 3,5, στις 2 εντός έδρας ισοπαλίες με 2-2 κόντρα στην Ρουμανία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και την νίκη με 4-0 κόντρα στο Σαν Μαρίνο. Μπορεί να σκοράρει για να βοηθήσει να γίνει πιο εύκολα το Over.

Η Εθνική Ομάδα έχει αποκλειστεί από το Παγκόσμιο Κύπελλο και θέλει να κλείσει τον όμιλο με 2 νίκες. Θα βγει στην επίθεση στο σημερινό ματς με τη Σκωτία και το πιθανότερο είναι να σκοράρει. Η Σκωτία διεκδικεί την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Χρειάζεται τη νίκη για να μείνει στην κορυφή μαζί με τη Δανία και να λύσουν τις διαφορές τους στο μεταξύ τους ματς, την τελευταία αγωνιστική, στη Γλασκώβη. Μπορούν να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο αποψινό ματς.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

778 (19:00) ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ OVER 1,44

779 (19:00) ΚΥΠΡΟΣ-ΑΥΣΤΡΙΑ OVER 1,55

795 (21:45) ΕΛΛΑΔΑ-ΣΚΩΤΙΑ GOAL/GOAL 1,81