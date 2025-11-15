Βαραίνει το κλίμα στις διεθνείς αγορές

Η μητέρα των αγορών, S&P500 «τραυμάτισε» για δεύτερη φορά τον μέσο κινητό όρο των 50 ημερών αλλά και αυτή την εβδομάδα κράτησε εν τέλει το σημαντικό αυτό τεχνικό σημείο, κλείνοντας πάνω από τις 6704 μονάδες.

Παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε αυτή την εβδομάδα το νομοσχέδιο για την χρηματοδότηση των κυβερνητικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ και τον τερματισμό του καθεστώτος μερικής λειτουργίας στο οποίο είχε βρεθεί για 43 ημέρες η αμερικανική κυβέρνηση, οι πιέσεις στις αγορές έκαναν και αυτή την εβδομάδα την εμφάνιση τους.

Μια εξήγηση είναι ότι οι επενδυτές έσπευσαν να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους ενόψει της αβεβαιότητας για τα μακροοικονομικά στοιχεία που θα ανακοινωθούν μετά τον τερματισμό του shutdown. Ο Διευθυντής του National Economic Council, Hassett, ανέφερε ότι τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου για την αγορά εργασίας είναι πιθανόν να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, ενώ θα ανακοινωθούν και κάποια από τα στοιχεία του Οκτωβρίου, χωρίς όμως πιθανότατα το ποσοστό ανεργίας.

Την ίδια στιγμή οι ευρωπαϊκές αγορές επηρεάστηκαν τόσο από το κλίμα στη Wall όσο και από το βάρος των δικών τους μακροοικονομικών ανακοινώσεων.

Σύμφωνα με το μηνιαίο οικονομικό δελτίο της EKT τον Οκτώβριο, η οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε με μέτριους ρυθμούς, με τους καθοδικούς κινδύνους να διατηρούνται εν μέσω εμπορικών εντάσεων και γεωπολιτικής μεταβλητότητας.

Παράλληλα, τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή της Ευρωζώνης έδειξαν ότι ενισχύθηκε τον Οκτώβριο με χαμηλότερους ρυθμούς από ότι αναμένονταν.

Σημειωτέον ότι και η βιομηχανική παραγωγή στην Κίνα διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο χαμηλότερα από ότι αναμένονταν, απογοητεύοντας τις ασιατικές αγορές. Eπιπλέον, η οικονομική επιβράδυνση της Κίνας επιταχύνθηκε τον Οκτώβριο, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία - περιλαμβάνουν τον στενά παρακολουθούμενο τομέα ακινήτων της χώρας - συρρικνώθηκαν τους πρώτους 10 μήνες του έτους, ενώ και οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν.

Επιστρέφοντας στην Ευρωζώνη, η ανάπτυξη τριμήνου κινήθηκε με τους ρυθμούς που είχε εκτιμηθεί κατά την πρώτη ανάγνωση των στοιχείων, με τη νέα εκτίμηση να είναι ελαφρώς καλύτερη στην ετήσια σύγκριση.

Ειδικότερα, η Eurostat επιβεβαίωσε ότι κατά το τρίτο τρίμηνο το ΑΕΠ της Eυρωζώνης αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,2% σε σύγκριση με το δεύτερο.

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,3% σε σχέση με το περασμένο τρίμηνο και με 1,6% σε σύγκριση με τρίτο τρίμηνο πέρυσι.

Ανακοινώθηκε επίσης ο αριθμός των απασχολουμένων στην Ευρωζώνη, ο οποίος αυξήθηκε κατά 0,1% και κατά 0,2% στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο πέρυσι η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,5% στην Ευρωζώνη και κατά 0,6% στην ΕΕ.

Πέραν των μετριοπαθών μακροοικονομικών ανακοινώσεων σε Ευρώπη και Κίνα και της ανησυχίας για τις μακροοικονομικές ανακοινώσεις στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, το μεγαλύτερο βαρίδι για την επενδυτική ψυχολογία αυτή την εβδομάδα ήταν η αμφιβολία που δημιούργησαν για την πορεία των επιτοκίων οι δηλώσεις πολλών αξιωματούχων της Fed.

Σύμφωνα με την τιμολόγηση της αγοράς, μετά τις επιφυλάξεις των αξιωματούχων οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων από την Fed στη συνεδρίαση τον Δεκέμβριο υποχώρησαν οριακά εως και χαμηλότερα του 50%, ήτοι στο χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 15 μηνών! Πριν από ένα μήνα, η αγορά είχε αποδώσει πιθανότητα 95% σε μια ακόμη μείωση επιτοκίων στο τέλος του έτους.

Η προοπτική μη μείωσης των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο είχε άμεσο αντίκτυπο και στα αμερικανικά ομόλογα, με την απόδοση της αμερικανικής δεκαετίας να φτάνει και το 4,1490%, ενώ μεγάλες ήταν οι πιέσεις και για τον χρυσό.

Στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε ότι χθες μεγάλες ήταν οι πιέσεις και για τα βρετανικά κρατικά ομόλογα, μετά από μια αναφορά ότι η υπουργός Οικονομικών Ρίτσελ Ριβς ακύρωσε τα σχέδια για αύξηση των συντελεστών φόρου εισοδήματος στον προϋπολογισμό που αναμένεται αργότερα αυτό το μήνα, δημιουργώντας στους επενδυτές ερωτήματα σχετικά με το πώς η κυβέρνηση σχεδιάζει να εξισορροπήσει τα δημόσια οικονομικά. Σε βουτιά οδηγήθηκε και το βρετανικό χρηματιστήριο, υπενθυμίζοντας ότι οι αγορές πλέον «ζυγίζουν» διαφορετικά τις δημοσιονομικές ανησυχίες.

Πίσω από τα επιτόκια, οι φόβοι για μεγάλη αύξηση του ιδιωτικού χρέους

Η προοπτική να μην προχωρήσει η Fed σε μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, συμπίπτει με το γεγονός ότι εισερχόμαστε σε μια περίοδο που αρκετοί τεχνολογικοί κολοσσοί στρέφονται περισσότερο στις αγορές χρέους για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η επιβράδυνση της νομισματικής χαλάρωσης σε συνδυασμό με τις υψηλές αποτιμήσεις του τεχνολογικού τομέα και τις προοπτικές αύξησης του ιδιωτικού χρέους αποτελούν ένα «δύσκολο» μίγμα για την επενδυτική κοινότητα, η οποία ήδη ανησυχεί για το πόσο γρήγορα οι επενδύσεις στις υποδομές τεχνητής νοημόσύνης θα παράγουν κέρδη.

Το παραπάνω μίγμα στην ουσία «κατάπιε» αυτή την εβδομάδα τα καλά νέα για τη λήξη του shutdown στις ΗΠΑ, αλλά και την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ και Ελβετίας χάρη στην οποία οι δασμοί θα μειωθούν στο 15% από 39% με το «αζημίωτο» βέβαια. (σ.σ:Βάση της νέας εμπορικής συμφωνίας-πλαισίου θα πρέπει να επενδυθούν 200 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ μέχρι το τέλος του 2028,και ένα σημαντικό μέρος της βιομηχανικής παραγωγής της Ελβετίας σε φαρμακευτικά προϊόντα, χρυσό και σιδηροδρομικό εξοπλισμό να μεταφερθεί στις ΗΠΑ. Η Ελβετία έχει επίσης δεσμευτεί να αγοράσει περισσότερα εμπορικά αεροσκάφη της Boeing).

Όπως και να έχει, η πιο σημαντική είδηση για τους επενδυτές είναι μπροστά μας: Tα αποτελέσματα της Nvidia την επόμενη Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου. Βλέπετε η Nvidia είναι το «επίκεντρο» της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης, επομένως τα αποτελέσματά της είναι σημαντικά όχι μόνο για τον τεχνολογικό τομέα, αλλά και για τομείς όπως οι βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Η αντίδραση της επενδυτικής κοινότητας στα αποτελέσματα της πολυτιμότερης εταιρείας του κόσμου είναι με τη σειρά της εξαιρετικά σημαντική για τους δείκτες της Wall, καθώς η Nvidia έχει βάρος 8% στον S&P 500 και βάρος περίπου 10% στον Nasdaq 100.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

