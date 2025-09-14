Τριάδα με G/G

Το «2+Ov 1,5» της Γαλατάσαραϊ ήταν η μοναδική πρόταση της στήλης που πέρασε χθες, καθώς κέρδισε 2-0 την Εγιούσπορ. Η Νιούκαστλ επικράτησε της Γουλβς με 1-0 και ο Ολυμπιακός διέσυρε 5-0 τον Πανσερραϊκό παρότι στο ημίχρονο το σκορ ήταν 0-0. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Γαλλίας, Α’ Ελβετίας και Α’ Ισπανίας.

ΛΕΒΑΝΤΕ – ΜΠΕΤΙΣ

Η Λεβάντε έχει ξεκινήσει τη σεζόν με 3/3 ήττες και υπάρχει ανησυχία, καθώς ομάδες του επιπέδου της έχουν μαζέψει ήδη πολύτιμους βαθμούς. Στην επίθεση πάντως τα πάει καλά, αφού σκόραρε στα 2/3 ματς. Το ένα ήταν κόντρα στην Μπαρτσελόνα, στην οποία έβαλε δύο γκολ (2-3). Η Μπέτις από την άλλη, μετράει 1-2-1 μέχρι τώρα και τα 3/4 παιχνίδια της ήταν G/G. Μπορούν να σκοράρουν απόψε και οι δύο. Το έπραξαν άλλωστε στους 5/6 μεταξύ τους αγώνες ανεξαρτήτως έδρας και στους 3/3 στη γηπεδούχο.

ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ – ΛΩΖΑΝΗ

Η Γκρασχόπερς παραμένει χωρίς νίκη έπειτα από πέντε αγωνιστικές, αλλά τουλάχιστον κατάφερε να μη χάσει στις τελευταίες τρεις. Σε όλες έβαλε και δέχτηκε γκολ. Τα 3/5 ματς έληξαν και Over. Η Λωζάνη από την άλλη, έχει 0-1-3 στο πρωτάθλημα, υπάρχει όμως εξήγηση. Έπαιζε παράλληλα στην Ευρώπη και ήταν αποπροσανατολισμένη. Δικαιώθηκε πάντως, διότι μπήκε στους ομίλους του Κόνφερενς. Στο πρωτάθλημα όλα της τα παιχνίδια ήταν και G/G και Over! Θα ποντάρουμε λοιπόν το G/G, το οποίο επιβεβαιώθηκε και στις 6/9 μεταξύ τους συναντήσεις στη γηπεδούχο.

ΜΠΡΕΣΤ – ΠΑΡΙ

Η Μπρεστ δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ακόμα στο πρωτάθλημα. Ξεκίνησε τη σεζόν με το 3-3 κόντρα στη Λιλ και ακολούθως έχασε 2-0 από την Τουλούζ και 3-1 από τη Λανς. Η νεοφώτιστη Παρί από την πλευρά της, ηττήθηκε 1-0 από την Ανζέ και 5-2 από τη Μαρσέιγ, αλλά την τρίτη αγωνιστική επικράτησε 3-2 της Μετς δείχνοντας τις δυνατότητές της. Αμφότερες βάζουν και δέχονται εύκολα γκολ. Οπότε, παίζουμε το G/G. Το έφεραν και στα 2/2 μεταξύ τους 90λεπτα στη γηπεδούχο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.15 700 ΛΕΒΑΝΤΕ – ΜΠΕΤΙΣ G/G 1,74

17.30 703 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ – ΛΩΖΑΝΗ G/G 1,60

18.15 725 ΜΠΡΕΣΤ – ΠΑΡΙ G/G 1,60