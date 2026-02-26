Τριάδα με φαβορί και Over

Πέρασαν χτες το Over στο ματς Γιουβέντους-Γαλατασαράι (3-2) και ο «άσος» της Ρεάλ Μαδρίτης (κέρδισε με 2-1 την Μπενφίκα). Δεν κέρδισε όμως η Παρί Σεν Ζερμέν (ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Μονακό) για την οποία είχαμε προτείνει τον «άσο» της μαζί με το Over.

Τα παιχνίδια του Europa League και του Conference League ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα. Ξεχωρίσαμε 2 φαβορί από το Europa League και 1 Over από το Conference League.

Στο Europa League η Φερεντσβάρος κυνηγάει την ανατροπή στο ματς με τη Λουντογκόρετς. Στο πρώτο ματς στη Βουλγαρία ηττήθηκε με 2-1. Στην έδρα της είναι δυνατή κι έχει το προβάδισμα για τη νίκη. Ποντάρουμε στον «άσο» της.

Η Μπολόνια κέρδισε με 0-1 στη Νορβηγία την Μπραν. Προκρίνεται και με την ισοπαλία, αλλά δεν πρόκειται να παίξει για το «Χ». Στα τελευταία ματς έχει σφίξει την άμυνά της και κρατάει το μηδέν. Τη Δευτέρα πήρε τη νίκη με 1-0 στο παιχνίδι της Serie A με την Ουντινέζε. Έχει το προβάδισμα και στο σημερινό ματς και μπορεί να ζευγαρώσει τις νίκες της κόντρα στην Μπραν.

Στο Conference League η Τσέλιε κέρδισε με 2-3 εκτός έδρας την Ντρίτα και είναι φαβορί για την πρόκριση. Σκοράρει με άνεση αλλά δέχεται και γκολ. Το Over είναι πιθανό και στον αγώνα ρεβάνς. Η Τσέλιε μπορεί να το κάνει και μόνη της. Ικανή για να σκοράρει είναι και η Ντρίτα. Αν βρει δίχτυα θα γίνει εύκολα το Over.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

961 (19:45) ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ-ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 1 1,60

964 (19:45) ΤΣΕΛΙΕ-ΝΤΡΙΤΑ OVER 1,51

971 (22:00) ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΜΠΡΑΝ 1 1,50