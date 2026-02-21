Τριάδα με φαβορί και Over

Δύο «άσους» είχαμε προτείνει χτες από την Ισπανία και τη Γερμανία. Η Αθλέτικ Μπιλμπάο κέρδισε με 2-1 την Έλτσε και πέρασε ο «άσος» της. Η Μάιντζ όμως προηγήθηκε στο ματς με το Αμβούργο και ισοφαρίστηκε 1-1 στο 2ο ημίχρονο.

Οι σηερινές επιλογές είναι από την Ισπανία και την Αγγλία με 2 φαβορί και 1 Over. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ, μετά από 11 σερί ματς που ήταν αήττητη «προσγειώθηκε» στο Μπερναμπέου. Ηττήθηκε με 4-1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης και θέλει να επιστρέψει σήμερα στις νίκες κόντρα στην ουραγό Οβιέδο. Δεν είχε συνέχεια η νίκη της Οβιέδο με 1-0 κατά της Χιρόνα, αφού στο επόμενο παιχνίδι ηττήθηκε με 1-2 από την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Δεν φαίνεται να έχει ελπίδες για να αποφύγει τον υποβιβασμό. Λογικά η Σοσιεδάδ θα πάρει τους 3 βαθμούς.

Φαβορί είναι και η Τσέλσι στο παιχνίδι με την Μπέρνλι αλλά δεν έχει αξία ο «άσος» της. Τόσο χαμηλές αποδόσεις δεν παίζονται σε φαβορί στην Premier League. Προτιμότερο είναι το ποντάρισμα στο Over. Με το 2-2 κόντρα στη Λιντς συμπλήρωσε 4 σερί Over η Τσέλσι. Η Μπέρνλι κέρδισε με ανατροπή 3-2 την Κρίσταλ Πάλας κι έφερε το 3ο Over στα 4 πρόσφατα παιχνίδια της. Η τελευταία αναμέτρησή τους στο Στάμφορντ Μπριτζ έληξε ισόπαλη με 2-2.

Από την Premier League ξεχωρίσαμε και τον «άσο» της Μάντσεστερ Σίτι στο βραδινό παιχνίδι με την Νιούκαστλ. Ξεκίνησε πιο χαμηλά αλλά ανέβηκε η απόδοσή του λόγω της πολύ καλής εμφάνισης της Νιούκαστλ στο Champions League, στην εντυπωσιακή νίκη της με 1-6 κατά της Καραμπάκ. Η Σίτι έχει την ευκαιρία να μειώσει στους 2 βαθμούς τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Άρσεναλ μετά την απρόσμενη ισοπαλία με 2-2 της ομάδας του Αρτέτα κόντρα στην ουραγό Γουλβς. Κέρδισε 2 φορές στο League Cup την Νιούκαστλ με 0-2 και 3-1. Μπορεί να πάρει τη νίκη και στην αποψινή αναμέτρησή τους.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

255 (15:00) ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ-ΟΒΙΕΔΟ 1 1,50

283 (17:00) ΤΣΕΛΣΙ-ΜΠΕΡΝΛΙ OVER 1,41

442 (22:00) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1 1,60