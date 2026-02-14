Τριάδα με φαβορί και Over

Τα 2 από τα 3 φαβορί που προτείναμε χτες πέρασαν. Η Ντόρτμουντ συνέτριψε με 4-0 την Μάιντζ και η Μίλαν πήρε τη νίκη με 1-2 στην έδρα της Πίζα. Πέσαμε όμως πάνω στη μεγάλη γκέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, την ήττα της με 3-1 από τη Ρεν.

Από την Bundesliga και τη La Liga είναι οι σημερινές προτάσεις μας. Η Μπάγερν Μονάχου βλέπει την Ντόρτμουντ να την έχει πλησιάσει στους 3 βαθμούς και δεν έχει περιθώρια για γκέλα στη Βρέμη, σε μία έδρα όπου συνήθως κερδίζει με μεγάλα σκορ τη Βέρντερ. Στις 4 πρόσφατες επισκέψεις της επικράτησε με 1-3, 1-2, 0-4 και 0-5. Η Βέρντερ συμπλήρωσε 11 παιχνίδια χωρίς νίκη (0-4-7) και δύσκολα θα κάνει ζημιά στην Μπάγερν. Το «διπλό» για να έχει αξία πρέπει να παιχτεί μαζί με το Over.

Ένα ακόμα φαβορί στην Bundesliga είναι η Λεβερκούζεν, η οποία πριν έρθει στη χώρα μας για τον αγώνα του Champions League με τον Ολυμπιακό, υποδέχεται τη Σαν Πάουλι. Προέρχεται από την εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με την Γκλάντμπαχ. Συμπλήρωσε 3 ματς αήττητη. Στα 2 προηγούμενα είχε κερδίσει τη Βέρντερ με 1-0 και την Άιντραχτ με 1-3. Η Σαν Πάουλι είναι προτελευταία στη βαθμολογία και πέτυχε μεγάλη νίκη, την προηγούμενη αγωνιστική, με 2-1 κόντρα στη Στουτγκάρδη. Δεν είναι εύκολο το ματς για τη Λεβερκούζεν αλλά μπορεί να το κερδίσει. Πριν από λίγες μέρες, στις 3 Φεβρουαρίου, κέρδισε εύκολα με 3-0 τη Σαν Πάουλι στο Κύπελλο. Πέρσι επικράτησε με 1-0. Ποντάρουμε στον «άσο» της.

Στη La Liga γίνεται μάχη για τον τίτλο ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο -1 είναι η Ρεάλ και με νίκη απόψε κόντρα στη Σοσιεδάδ ανεβαίνει (έστω προσωρινά) στην κορυφή. Σε πολύ καλή κατάσταση βρίσκεται η φιλοξενούμενη, η οποία σκοράρει εντός και εκτός έδρας. Στα 6 πρόσφατα ματς μετράει 6 Goal/Goal και 4 Over. Πέρσι πήρε ισοπαλία με 4-4 στο «Μπερναμπέου». Μπορεί να βρει δίχτυα σε ένα ματς όπου αναμένεται να έχει πάνω από 2 γκολ. Επιλέγουμε το Over, πιθανό είναι και το Goal/Goal.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

268 (16:30) ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 2+OVER 1,50

269 (16:30) ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 1 1,50

431 (22:00) ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ OVER 1,42