Τριάδα με φαβορί και Over

H Μίλαν κέρδισε με 1-3 την Κόμο και πέρασαν η διπλή ευκαιρία Χ2 και το Over 1,5. Τη νίκη πήρε και η Άντερλεχτ με 1-0 στο ματς Κυπέλλου με την Γάνδη. Πέρασε ο «άσος» αλλά όχι και το Over 1,5.

Από τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία είναι οι σημερινές επιλογές μας, με 2 φαβορί και 1 Over. Πολλά γκολ αναμένεται να έχει ο αγώνας της Bundesliga ανάμεσα στη Βέρντερ Βρέμης και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Και οι 2 προέρχονται από ήττες στα ματς της εμβόλιμης αγωνιστικής, την Τρίτη. Η Βέρντερ έχασε με 3-0 από την Ντόρτμουντ και η Άιντραχτ με 3-2 από την Στουτγκάρδη. Στα 2 παιχνίδια που έδωσε η Άιντραχτ στο 2026 σημειώθηκαν 11 γκολ! Είχε προηγηθεί η εντός έδρας ισοπαλία της με 3-3 κόντρα στην Ντόρτμουντ.

Στη Serie A η Αταλάντα έχει πάρει τα πάνω της. Το Σάββατο κέρδισε με 2-0 την Τορίνο και πέτυχε την 3η σερί νίκη της. Ανεβαίνει στη βαθμολογία με στόχο το εισιτήριο για το Champions League. Είναι φαβορί για μία ακόμα νίκη στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πίζα η οποία δίνει μάχη για τη σωτηρία και βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Στο τελευταίο ματς η Πίζα πήρε εκτός έδρας ισοπαλία με 2-2 από την Ουντινέζε. Στο γήπεδό της έχει 6 ήττες (μία νίκη και 3 ισοπαλίες) σε 10 αγώνες.

Στη Ligue 1 η Παρί Σεν Ζερμέν παλεύει για τον τίτλο με τη Λανς. Έχει 1 βαθμό λιγότερο και χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη στο ματς με τη Λανς. Τη Δευτέρα ηττήθηκε με 0-1 από την Παρί και αποκλείστηκε από το Κύπελλο. Και η Λιλ έμεινε εκτός Κυπέλλου μετά την ήττα της με 1-2 από τη Λυών, την Κυριακή. Λογικά η Παρί Σεν Ζερμέν θα επιστρέψει στις επιτυχίες. Θέλει να πάρει για μία ακόμα χρονιά τον τίτλο και στην έδρα της σε 8 ματς πρωταθλήματος είναι αήττητη με 7 νίκες και μία ισοπαλία. Ποντάρουμε στον «άσο» της.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

153 (21:30) ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚ. OVER 1,54

160 (21:45) ΠΙΖΑ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2 1,61

162 (22:00) ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΛΙΛ 1 1,40