Τριάδα με δυνατά φαβορί

Η Λιλ δεν σκόραρε στην έδρα της Λανς, ηττήθηκε με 3-0 και μας «χάλασε» το 5ο σερί ταμείο! Είχαμε προτείνει το Goal/Goal στο ντέρμπι του γαλλικού βορρά κι έγινε το Over. Οι άλλες 2 επιλογές είχαν περάσει νωρίτερα και οι 2 από την Bundesliga, το Over στο παιχνίδι Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ (0-3) και το «διπλό» της Μπάγερν (1-4) μαζί με το Over στο ματς με την Χοφενχάιμ.

Τρία φαβορί ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Το πρώτο είναι από την Ισπανία, η Ατλέτικο Μαδρίτης στον αγώνα με τη Μαγιόρκα. Στα μέσα της εβδομάδας, στο Champions League, πάλεψε στο Anfield, ισοφάρισε 2-2, από 2-0, τη Λίβερπουλ, αλλά δέχτηκε τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις. Στο πρωτάθλημα πέτυχε την πρώτη της νίκη, την προηγούμενη αγωνιστική, με 2-0 κατά της Βιγιαρεάλ. Έχει απομακρυνθεί από το γκρουπ των πρωτοπόρων και χρειάζεται τη νίκη στη Μαγιόρκα, όπου τα 2 τελευταία χρόνια κέρδισε με το ίδιο σκορ 0-1. Χωρίς νίκη παραμένει η Μαγιόρκα με μόλις 1 βαθμό στις 4 πρώτες αγωνιστικές. Ποντάρουμε στο «διπλό» της Ατλέτικο.

Το δεύτερο φαβορί είναι από τη Super League, της ΑΕΚ στον αγώνα με τη Λάρισα. Έχει κάνει το 3 στα 3 στο πρωτάθλημα και πάει για την 4η σερί νίκη που θα την κρατήσει στην κορυφή της βαθμολογίας. Μπορεί να μείνει και μόνη της, μετά την χτεσινή ισοπαλία του ΠΑΟΚ, αν το βράδυ ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει, στη «Λεωφόρο», τον Παναθηναϊκό. Η Λάρισα δεν έχει κερδίσει στη Super League, αλλά μετά την ήττα με 1-0 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ, έφερε 2 ισοπαλίες, εντός έδρας με την Κηφισιά 1-1 και εκτός, με τον Αστέρα Τρίπολης 2-2 (έχανε με 2-0 και ισοφάρισε με πέναλτι στις καθυστερήσεις). Δεν θα είναι εύκολο το ματς για την ΑΕΚ, αλλά όπως και στη Λιβαδειά, όπου κέρδισε με 0-1, μπορεί να βρει τον τρόπο ακόμα και με 1 γκολ να πάρει την νίκη.

Η τριάδα κλείνει με 1 φαβορί από την Bundesliga, την Ντόρτμουντ στον αγώνα με τη Βόλφσμπουργκ. Έχασε μέσα από τα χέρια της τη νίκη στο εκτός έδρας ματς του Champions League με τη Γιουβέντους, αφού προηγήθηκε με 2-4 και δέχτηκε 2 γκολ στις καθυστερήσεις. Στο πρωτάθλημα, μετά την ισοπαλία 3-3 στην έδρα της Σαν Πάουλι, πέτυχε 2 νίκες, με 3-0 κατά της Ουνιόν Βερολίνου και με 0-2 κόντρα στην Χαϊντενχάιμ. Μπορεί να πάρει τους 3 βαθμούς και στο ματς με τη Βόλφσμπουργκ, η οποία προέρχεται από 2 εντός έδρας ισοπαλίες με την Μάιντζ 1-1 και την Κολωνία 3-3. Η Ντόρτμουντ είναι δυνατή στην έδρα της κι έχει και την παράδοση με το μέρος της, με 6 σερί νίκες κατά της Βόλφσμπουργκ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

615 (17:15) ΜΑΓΙΟΡΚΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2 1,77

618 (17:30) ΛΑΡΙΣΑ-ΑΕΚ 2 1,42

672 (20:30) ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 1 1,57