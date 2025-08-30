Τριάδα με δυνατά φαβορί

Οι Έλτσε και Λέστερ κέρδισαν με το ίδιο σκορ (2-0) τις Λεβάντε και Μπέρμιγχαμ αντιστοίχως χθες και δεν πέρασε το G/G ή Ov που είχαμε ποντάρει σε αμφότερα τα ματς. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Αυστρίας, Α’ Γερμανίας και Α’ Ολλανδίας.

ΛΕΙΨΙΑ – ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ

Η Λειψία διασύρθηκε με το βαρύ 6-0 από την Μπάγερν Μονάχου στην πρεμιέρα της Μπουντεσλίγκα και ψάχνει σήμερα μία εμφατική νίκη για να μειώσει κάπως τη δυσαρέσκεια των οπαδών της. Υποδέχεται η Χάιντενχαϊμ, η οποία έφαγε τρία γκολ εντός έδρας από τη Βόλφσμπουργκ (1-3)δείχνοντας με το καλημέρα ότι η σεζόν θα είναι δύσκολη. Επειδή ο «1» είναι κάτω από το 1,50 τον συνδυάζουμε με το Ov 1,5. Τον επιβεβαίωσε στα 2/3 εντός έδρας ματς απέναντι στη φιλοξενούμενη.

ΦΟΛΕΝΤΑΜ – ΑΓΙΑΞ

Η Φόλενταμ έχει κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα για τα δεδομένα της, καθώς παραμένει αήττητη έπειτα από τρεις αγωνιστικές στην Α’ Ολλανδίας (0-3-0). Τα 2/3 ματς βέβαια ήταν βατά. Κάτι που δεν ισχύει για το τρέχον, αφού θα βρει απέναντί της τον Άγιαξ. Ο «Αίαντας» κέρδισε τα 2/3 παιχνίδια με «καθαρό» σκορ και έφερε 2-2 με την περσινή κυπελλούχο, Γκόου Αχέντ. Είναι το μεγάλο φαβορί στο ζευγάρι και θα βάλουμε το «2+Ov 1,5» ώστε να ανεβάσουμε και την απόδοση. Το επιβεβαίωσε στις 11/12 αναμετρήσεις ανεξαρτήτως έδρας με τη νεοφώτιστη στο πρωτάθλημα.

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΜΠΛΑΟΥ ΛΙΝΤΣ

Η Σάλτσμπουργκ φιγουράρει (μαζί με τη Ραπίντ) στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στην Α’ Αυστρίας έχοντας 10 βαθμούς σε τέσσερις αγωνιστικές. Υποδέχεται την ουραγό Μπλάου Λιντς, η οποία ξεκίνησε τη σεζόν με 4/4 ήττες. Το αρνητικό σερί της φιλοξενούμενης διακόπηκε μεσοβδόμαδα με το 3-0 επί της Σβατς, ομάδα Γ’ κατηγορίας. Λογικό φαβορί η γηπεδούχος με τον «1» να είναι κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1,50. Τον συνδυάσουμε με το Ov 1,5 για να το ξεπεράσουμε. Τον επιβεβαίωσε στα 3/4 ματς ανεξαρτήτως έδρα με τη φιλοξενούμενη. Επίσης, κέρδισε με Ov 1,5 τα 4/5 παιχνίδια της εντός – εκτός σε όλες τις διοργανώσεις.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.30 295 ΛΕΙΨΙΑ – ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ 1+OV 1,5 1,71

17.30 366 ΦΟΛΕΝΤΑΜ – ΑΓΙΑΞ 2+OV 1,5 1,50

18.00 371 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΜΠΛΑΟΥ ΛΙΝΤΣ 1+OV 1,5 1,56