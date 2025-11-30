Τριάδα από τη Super League

Πέρασε η τριάδα της στήλης το Σάββατο, με τον «άσο» της Χοφενχάιμ (1,70) στο παιχνίδι με την Άουγκσμπουργκ, το Over στο ματς Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ (1,94) και Goal/Goal στον αγώνα Τότεναμ-Φούλαμ (1,65) και έδωσε απόδοση 4,62!

Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη Super League. Δυνατό φαβορί είναι ο Ολυμπιακός στο ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Θέλει τη νίκη για να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας και λογικά θα την πάρει. Το «διπλό» του είναι χαμηλά και για να ανέβει η απόδοσή του το συνδυάζουμε με το Over 1,5.

Δύσκολο ματς δίνει ο δεύτερος στη βαθμολογία ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά με την έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, τον Λεβαδειακό. Στην 4η θέση βρίσκεται ο Λεβαδειακός. Συμπλήρωσε 6 σερί ματς αήττητος, προέρχεται από 3 νίκες και κέρδισε με 4-1 τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο. Βέβαια το σημερινό ματς θα είναι διαφορετικό και ο … υποψιασμένος ΠΑΟΚ θα προσέξει πολύ για να μην πάθει ζημιά. Το πιθανότερο είναι να «ανοίξει» το παιχνίδι και να έχει πάνω από 2 γκολ.

Το βράδυ γίνεται στη «Λεωφόρο» το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Και οι 2 ομάδες προέρχονται από ευρωπαϊκές επιτυχίες. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 2-1 τη Στουρμ Γκρατς και η ΑΕΚ με 0-1 στη Φλωρεντία στη Φιορεντίνα. Θέλουν μόνο τη νίκη, ο Παναθηναϊκός για να μην απομακρυνθεί από το γκρουπ των πρωτοπόρων και η ΑΕΚ για να παραμείνει σε απόσταση βολής από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Είναι ικανές για να σκοράρουν. Στο τελευταίο ντέρμπι στην έδρα του ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 2-1 τον ΠΑΟΚ. Ποντάρουμε στο Goal/Goal και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

489 (17:00) ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2+OVER 1,5 1,45

525 (19:00) ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ OVER 2,5 1,80

547 (21:00) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ GOAL/GOAL 1,77