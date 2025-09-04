Τριάδα από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Το Over πέρασε την Τετάρτη στο ματς της Τρούρο Σίτι με την Όλντερσοτ, το οποίο έληξε ισόπαλο με 2-2, όχι όμως και ο «άσος» της Χάρτπουλ στο παιχνίδι με την Μπόστον. Προηγήθηκε με 1-0 στο πρώτο ημίχρονο αλλά ισοφαρίστηκε 1-1 στο δεύτερο.

Τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα. Οι επιλογές μας είναι με 3 φαβορί.

Το πρώτο είναι η Ουαλία στο εκτός έδρας παιχνίδι του 10ου ομίλου με το Καζακστάν. Θα δώσει μάχη για τις 2 πρώτες θέσεις με το Βέλγιο, που είναι το φαβορί του ομίλου και τη Βόρεια Μακεδονία. Δεν έχει περιθώρια για απώλεια βαθμών. Στα 4 πρώτα παιχνίδια της έχει μαζέψει 7 βαθμούς (2-1-1). Το Καζακστάν έχει 3 βαθμούς σε 3 ματς (1-0-2). Έχει νικήσει μόνο το Λιχτενστάιν με 0-2. Ηττήθηκε με 3-1 στον πρώτο αγώνα από την Ουαλία.

Τα άλλα 2 φαβορί είναι από την πρεμιέρα του 1ου και του 5ου ομίλου. Η Γερμανία είναι φαβορί για την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο. Θυμίζω ότι μόνο η πρώτη ομάδα κάθε ομίλου προκρίνεται απευθείας στην τελική φάση και η δεύτερη πάει στα playoffs. Η Γερμανία έχει αντιπάλους στον όμιλο τη Σλοβακία, τη Βόρεια Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο. Θέλει να μπει με το δεξί και πιστεύω ότι θα κερδίσει εκτός έδρας τη Σλοβακία.

Στον 7ο όμιλο φαβορί για την πρώτη θέση είναι η Ολλανδία η οποία φιλοξενεί την Πολωνία και λογικά θα πάρει τη νίκη. Οι άλλες 2 ομάδες είναι η Λιθουανία και η Μάλτα. Λογικά η πρόκριση θα παιχτεί στα 2 ματς της Ολλανδίας με την Πολωνία. Η έδρα θα παίξει μεγάλο ρόλο στο σημερινό ματς. Ο «άσος» των Ολλανδών όμως είναι χαμηλά και για αξίζει να παιχτεί τον συνδυάζουμε με το Over 1,5. Δύσκολα θα μείνουν στο 1 γκολ, ρισκάροντας έως το τέλος.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

871 (17:00) ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ-ΟΥΑΛΙΑ 2 1,54

882 (21:45) ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ 1+OVER 1,5 1,45

883 (21:45) ΣΛΟΒΑΚΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2 1,44