Τριάδα από τα Κύπελλα Ευρώπης

Δύο φαβορί από το Europa League και 1 από το Conference League είναι οι σημερινές επιλογές μας. Ο Παναθηναϊκός ήταν εντυπωσιακός στην πρεμιέρα του Europa League. Κέρδισε με 1-4 την Γιουνγκ Μπόις και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Σήμερα υποδέχεται την Γκόου Άχεντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ και είναι φαβορί για τη νίκη. Στην πρεμιέρα του Europa League, στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ιστορίας της, η Γκόου Άχεντ Ιγκλς ηττήθηκε εντός έδρας με 0-1 από την Στεάουα Βουκουρεστίου.

Σε καλή φόρμα βρίσκεται η Λυών. Στο γαλλικό πρωτάθλημα «συγκατοικεί» στην κορυφή της βαθμολογίας με την Παρί Σεν Ζερμέν. Στο Europa League κέρδισε με 0-1 στην Ολλανδία την Ουτρέχτη και πάει για το 2 στα 2 κόντρα στη Σάλτσμπουργκ. Με γκολ που δέχτηκε στις καθυστερήσεις η Σάλτσμπουργκ ηττήθηκε με 0-1 από την Πόρτο, στην 1η αγωνιστική του Europa League. Η φόρμα και η έδρα οδηγούν στον «άσο» της Λυών.

Από το Conference League ξεχώρισα το Goal/Goal στο παιχνίδι της Λεχ Πόζναν με τη Ραπίντ Βιέννης. Έχουν σκοράρει φέτος σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τους. Η Λεχ Πόζναν σε 6 ματς δεν δέχτηκε γκολ μόνο σε 1, στη νίκη με 0-1 στην έδρα της Μπρεϊντάμπλικ. Την είχε συντρίψει όμως με 7-1 στο πρώτο ματς. Η Ραπίντ Βιέννης έφερε 5 Goal/Goal και Over στην Ευρώπη και στο τελευταίο παιχνίδι, κράτησε το μηδέν στην άμυνα και κέρδισε με 2-0 την Γκιορ. Το Goal/Goal είναι πιθανό στην αναμέτρησή τους στην Πολωνία.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

921 (22:00) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΓΚOΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 1 1,61

930 (22:00) ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ-ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ GOAL/GOAL 1,55

941 (22:00) ΛΥΩΝ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1 1,60