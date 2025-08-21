Τριάδα από τα Κύπελλα Ευρώπης

To 1 από τα 2 Goal/Goal που είχαμε επιλέξει από το Champions League πέρασε χτες, στο ματς Βασιλεία-Κοπεγχάγη (1-1). Έμεινε στο 0-0 το άλλο παιχνίδι, Φενερμπαχτσέ-Μπενφίκα.

Τη σκυτάλη από το Champions League παίρνουν σήμερα τα άλλα 2 Κύπελλα Ευρώπης. Διεξάγονται τα πρώτα ματς των playoffs. Από αυτά τα παιχνίδια είναι οι επιλογές της στήλης.

Στο Europa League, η Γκενκ έχει μικρό προβάδισμα για τη νίκη στο εκτός έδρας παιχνίδι της με την Λεχ Πόζναν. Δεν κατάφερε η πολωνική ομάδα να αποκλείσει τον Ερυθρό Αστέρα. Της στοίχισε η εντός έδρας ήττα με 1-3 στο πρώτο ματς. Ισόπαλη με 1-1 έληξε η ρεβάνς στο Βελιγράδι. Το πιθανότερο είναι να σκοράρουν και οι 2 ομάδες. Η Λεχ Πόζναν παίζει ανοιχτά, πετυχαίνει και δέχεται γκολ με ευκολία. Η Γκενκ θα κυνηγήσει τη νίκη, θα βρει ανοιχτούς διαδρόμους και λογικά θα σκοράρει.

Οι άλλες 2 επιλογές είναι από το Conference League. Φαβορί για τη νίκη είναι η Μπασακσεχίρ στο ματς με την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Στις 2 προηγούμενες φάσεις απέκλεισε εύκολα την Τσέρνο Μόρε (1-0 και 4-0) και την Βίκινγκ (3-1 και 1-1). Η Ουν. Κραϊόβα στηρίχτηκε στην έδρα της για να πάρει την πρόκριση κόντρα στο Σαράγεβο (4-0, 1-2) και τη Σπάρτακ Τρνάβα (3-0, 1-4). Και στις 2 εξόδους της ηττήθηκε, ενώ κόντρα στην Σπάρτακ πήρε το εισιτήριο στα πέναλτι. Παρότι στο πρώτο ματς κέρδισε με 3-0, γνώρισε την ήττα με 4-1 στη Σλοβακία.

Από το Conference League ξεχωρίσαμε και το Goal/Goal στον αγώνα της Χιμπέρνιαν με τη Λέγκια Βαρσοβίας. Από 4 σερί Goal/Goal προέρχεται η Λέγκια στα Κύπελλα Ευρώπης, στα ματς με την Μπάνικ Οστράβα (2-1, 2-2) και την ΑΕΚ Λάρνακας (2-1, 1-4). Θα πάει για το «διπλό» στη Σκωτία. Η Χιμπέρνιαν δεν έχει καταφέρει να παίξει ποτέ σε όμιλο Κυπέλλων Ευρώπης. Πήρε την πρόκριση κόντρα στην Παρτιζάν στην παράταση. Κέρδισε με 0-2 στο Βελιγράδι, ηττήθηκε με 1-3 στη ρεβάνς αλλά μείωσε 2-3 στην παράταση, εκμεταλλευόμενη και την αριθμητική της υπεροχή. Είναι «σκληρό καρύδι» και μπορεί να σκοράρει εντός έδρας, δύσκολα όμως θα κρατήσει το μηδέν στην άμυνα.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

574 (22:00) ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ-ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤΕΑ ΚΡΑΪΟΒΑ 1 1,70

596 (22:00) ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ-ΓΚΕΝΚ GOAL/GOAL 1,57

605 (22:00) ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ-ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ GOAL/GOAL 1,68