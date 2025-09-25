Τριάδα από το Γιουρόπα Λιγκ

Πέρασαν και τα δύο G/G χθες, καθώς το Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ έληξε 1-1 και το Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2. Οι αποδόσεις ήταν 1,55 και 1,60 αντιστοίχως. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται όλες ξανά από τη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.

ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ – ΣΤΕΑΟΥΑ

Η Γκόου Αχέντ (Ολλανδία) συμμετέχει πρώτη φορά στην ιστορία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Συμπαθητικό το ξεκίνημά της στη σεζόν με 2-3-1. Τα πέντε από τα έξι παιχνίδια ήταν Over. Η Στεάουα από την πλευρά της, έχει δώσει ήδη οκτώ παιχνίδια στην Ευρώπη και τα επτά έληξαν Over. Το ίδιο συνέβη και στα 10/13 ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, ενώ σημειώθηκαν τουλάχιστον τρία τέρματα και στις 6/7 φετινές εξορμήσεις της. Περιμένουμε να δούμε ένα ακόμη Over σήμερα.

ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ – ΓΚΕΝΚ

Η Ρέιντζερς (Σκωτία)… υποβιβάστηκε στο Γιουρόπα Λιγκ από το Τσάμπιονς Λιγκ όπου απέκλεισε αρχικά τον Παναθηναϊκό και τη Βικτόρια Πλζεν, αλλά ακολούθως έπεσε πάνω στην Μπριζ, η οποία τον κέρδισε και στα δύο παιχνίδια. Τα τελευταία τέσσερα ματς της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ήταν Over. Αυτό θα ποντάρουμε και σήμερα απέναντι στη Γκενκ (Βέλγιο) που έδωσε δύο αγώνες για να μπει στη League Phase. Αμφότεροι έληξαν Over (5-1 και 1-2 με τη Λεχ Πόζναν). Επίσης, η φιλοξενούμενη έχει 6/8 εντός – εκτός ανεξαρτήτως διοργάνωσης.

ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ – ΘΕΛΤΑ

Αμφότερες δίνουν το πρώτο τους ευρωπαϊκό παιχνίδι, αφού πέρασαν απευθείας στους ομίλους της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Η Θέλτα (Ισπανία) επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από οκτώ χρόνια. Προέρχεται από πέντε συνεχόμενες ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, όλες έληξαν με το ίδιο σκορ (1-1)! Η Στουτγάρδη (Γερμανία) από την πλευρά της, έχει τέσσερα G/G στα έξι παιχνίδια που έδωσε μέχρι τώρα στην Μπουντεσλίγκα. Επομένως και οι δύο σκοράρουν και δέχονται γκολ με σχετική ευκολία. Οπότε, μπορεί να έρθει G/G η σημερινή μεταξύ τους αναμέτρηση.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.45 953 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ – ΣΤΕΑΟΥΑ OVER 1,65

22.00 970 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ – ΓΚΕΝΚ OVER 1,69

22.00 972 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ – ΘΕΛΤΑ G/G 1,55