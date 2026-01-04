Τριάδα από Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία

Η Κόμο επικράτησε 1-0 της Ουντινέζε χθες το μεσημέρι. Ο «1» έδινε 1,74. Επίσης, η Άστον Βίλα επιβλήθηκε 3-1 της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο «άσος» εδώ πλήρωνε 1,80. Όσον αφορά τη Χαρτς, κέρδισε, αλλά με Un 1,5 τη Λίβινγκστον (1-0). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Γαλλίας, την Α’ Ισπανίας και την Α’ Πορτογαλίας.

ΜΑΡΣΕΪΓ – ΝΑΝΤ

Η Μαρσέιγ μετράει 8/10 νίκες ανεξαρτήτως έδρας με την προτελευταία Ναντ. Οι 7/8 ήταν με Un 4,5. Αυτό θα ποντάρουμε εδώ, καθώς η φιλοξενούμενη κατεβαίνει έχοντας πρωταρχικό στόχο να διατηρήσει το μηδέν στα μετόπισθεν. Επίσης, παρουσιάζεται ανταγωνιστική μακριά από τη βάση της έχοντας 1-3-4 φέτος στο πρωτάθλημα. Οι 3/4 ήττες ήταν με Un 4,5. Επιπλέον, στα 9/11 «τρίποντα» που πήρε η γηπεδούχος στο Σαμπιονά σημειώθηκαν λιγότερα από πέντε τέρματα, ενώ το ίδιο συνέβη και στα 2/3 στο «Βελοντρόμ».

ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ – ΠΟΡΤΟ

Η πρωτοπόρος στην Πορτογαλία, Πόρτο, έχει κάνει… εξοχικό το «Σάο Μιγκέλ», καθώς επικράτησε της Σάντα Κλάρα τις 8/10 φορές που την επισκέφτηκε! Όλες οι νίκες της συνδυάστηκαν με Un 4,5 γκολ. Περιμένουμε να συμβεί κάτι ανάλογο και απόψε, αφού η φιλοξενούμενη δε… σκοτώνει τις αντιπάλους της. Χαρακτηριστικά, κέρδισε και σημειώθηκαν λιγότερα από πέντε τέρματα στα 5/6 ματς της ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και στις 10/12 εξόδους. Επίσης, η Σάντα Κλάρα είναι ανταγωνιστική στο «σπίτι» της.

ΣΟΣΙΕΔΑΔ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ

Η Σοσιεδάδ είδε και αποείδε και απέλυσε τον τεχνικό Φρανθίσκο. Προσέλαβε τον Ματαράτσο, ο οποίος δεν έχει εμπειρία από την Πριμέρα. Επίσης, κατεβαίνει με δύο σημαντικότατες απουσίες στα μετόπισθεν και με την παράδοση εις βάρος της, αφού έχασε τις 3/5 φορές που υποδέχτηκε την Ατλέτικο. Η φιλοξενούμενη έχει στο μυαλό της το μεσοβδόμαδο ματς για το Σούπερ Καπ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά δε θέλει να χάσει περαιτέρω την επαφή με την κορυφή στη Λίγκα. Μετράει 11/13 νίκες ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Μπορεί να πάρει άλλη μία απόψε.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.00 360 ΜΑΡΣΕΪΓ – ΝΑΝΤ 1+UN 4,5 1,67

20.00 415 ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ – ΠΟΡΤΟ 2+UN 4,5 1,67

22.00 418 ΣΟΣΙΕΔΑΔ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ 2 2,02