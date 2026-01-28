Τριάδα από το Champions League

To Goal/Goal από το Κύπελλο Ιταλίας πέρασε χτες, στο ματς Φιορεντίνα-Κόμο 1-3. Έμεινε όμως στα 2 γκολ το παιχνίδι της Βundesliga, Βέρντερ Βρέμης-Χοφενχάιμ 0-2 και δεν έγινε το Over.

Πέφτει η αυλαία σήμερα στην League Phase του Champions League και οι επιλογές μας από τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής είναι με 2 φαβορί και 1 Over 3,5.

Η Λεβερκούζεν, μετά την ήττα με 2-0 από τον Ολυμπιακό, μπήκε σε περιπέτειες. Θέλει τη νίκη στο ματς με τη Βιγιαρεάλ για να «κλειδώσει» την πρόκριση. Λογικά θα την πάρει στην έδρα της, όπου το Σάββατο κέρδισε με 1-0 τη Βέρντερ Βρέμης. Η Βιγιαρεάλ είναι αδιάφορη βαθμολογικά. Βρίσκεται στην ουρά της βαθμολογίας με μόλις 1 βαθμό, μαζί με την Καϊράτ Αλμάτι. Το κίνητρο είναι προς την πλευρά της Λεβερκούζεν. Ποντάρουμε στον «άσο» της.

Φαβορί για τη νίκη είναι και η Παρί Σεν Ζερμέν στον αγώνα με την Νιούκαστλ. Και οι 2 ομάδες έχουν από 13 βαθμούς και βρίσκονται στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας που οδηγεί απευθείας στη φάση των «16». Όποια κερδίσει στο μεταξύ τους ματς θα πάρει το εισιτήριο, αφού και οι 2 έχουν καλή διαφορά τερμάτων (+10). Η ηττημένη θα παίξει στα playoffs. Η ισοπαλία μπορεί να αφήσει και τις 2 εκτός οκτάδας. Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει το προβάδισμα στην έδρα της. Η Νιούκαστλ δεν ήταν καλή στο ματς της Κυριακής με την Άστον Βίλα και ηττήθηκε με 0-2.

Στην τριάδα συμπεριλάβαμε και το Over 3,5 του αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Κοπεγχάγη. Οριακά εκτός οκτάδας βρίσκεται η Μπαρτσελόνα. Είναι 9η στη βαθμολογία και η νίκη της δίνει το εισιτήριο για τη φάση των «16» αφού θα περάσει σίγουρα μία από τις Παρί Σεν Ζερμέν και Νιούκαστλ, που παίζουν μεταξύ τους. Υπάρχουν όμως συνολικά 8 ομάδες με 13 βαθμούς και είναι πιθανό η απευθείας πρόκριση να κριθεί στη διαφορά τερμάτων. Λογικό είναι η Μπαρτσελόνα να κυνηγήσει νίκη με μεγάλο σκορ. Το Over 2,5 είναι χαμηλά κι έτσι ποντάρουμε στο Over 3,5 που φέρνει συχνά η Μπαρτσελόνα.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

909 (22:00) ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 1 1,68

913 (22:00) ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ OVER 3,5 1,54

918 (22:00) ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1 1,55