Τριάδα από το Champions League

To Goal/Goal πέρασε χτες στο ματς της Μπόντο Γκλιμτ με τη Γιουβέντους. Πήρε τη νίκη με 2-3 η ιταλική ομάδα. Μία άλλη όμως ομάδα από την Ιταλία, η Νάπολι, έμεινε στα 2 γκολ στο παιχνίδι με την Καραμπάκ και δεν έγινε το Over. Δεν σκόραρε και η Μπαρτσελόνα, ηττήθηκε με 3-0 από την Τσέλσι και δεν πέρασε μαζί με το Over και το Goal/Goal.

Τα παιχνίδια του Champions League ξεχωρίζουν και στο σημερινό πρόγραμμα. Το πιο αμφίρροπο ματς, όπως δείχνουν και οι αποδόσεις, γίνεται στην Φρανκφούρτη ανάμεσα στην Άιντραχτ και την Αταλάντα. Περισσότερο «καίγεται» για τη νίκη η γηπεδούχος. Έχει 4 βαθμούς έναντι 6 της Αταλάντα. Και οι 2 είναι ικανές να σκοράρουν.

Χωρίς νίκη παραμένει στο Champions League ο Ολυμπιακός, με 2 ισοπαλίες εντός έδρας κόντρα στην Πάφο και την Αϊντχόφεν και 2 ήττες εκτός, από την Άρσεναλ και την Μπαρτσελόνα. Έχασε μέσα από τα χέρια του τη νίκη στο τελευταίο ματς με την Αϊντχόφεν αφού ισοφαρίστηκε 1-1 στις καθυστερήσεις.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει 3 νίκες και μία ήττα και στόχος της είναι να τερματίσει στην πρώτη οχτάδα για να προκριθεί απευθείας στη φάση των «16». Γνώρισε την πρώτη της ήττα με 1-0 από τη Λίβερπουλ στην προηγούμενη αγωνιστική. Συμπλήρωσε 3 σερί ματς χωρίς νίκη, αφού έφερε και 2 ισοπαλίες στο πρωτάθλημα. Θέλει να βγάλει αντίδραση και να επιστρέψει στις νίκες. Το πιθανότερο είναι να μπουν πάνω από 2 γκολ στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός σκοράρει στην έδρα του και το Over έχει τύχη.

Την ίδια επιλογή κάνουμε και για το παιχνίδι της Παρί Σεν Ζερμέν με την Τότεναμ. Δύσκολα θα χάσει κι άλλους βαθμούς στην έδρα της η Παρί, μετά την ήττα με 1-2 από την Μπάγερν Μονάχου. Η Τότεναμ συνέτριψε με 4-0 την Κοπεγχάγη. Δεν πρόκειται να κλειστεί και είναι ικανή για να σκοράρει. Φέτος στο Σούπερ Καπ ήρθαν ισόπαλες με 2-2 και πήρε το τρόπαιο στα πέναλτι (4-3) η Παρί Σεν Ζερμέν. Λογικά θα έχει πάνω από 2 γκολ και η σημερινή αναμέτρησή τους στο Παρίσι.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

882 (22:00) ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚ.-ΑΤΑΛΑΝΤΑ GOAL/GOAL 1,51

886 (22:00) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ OVER 1,47

887 (22:00) ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΤΟΤΕΝΑΜ OVER 1,48