Τριάδα «1» λόγω φόρμας

Το Οντένσε – Σοντερίσκε έληξε 1-1 χθες. Η απόδοση του G/G ήταν 1,65. Επίσης, αμφότερες οι ομάδες σκόραραν και στο Αντάλιασπορ – Ρίζεσπορ (2-5). Εδώ το G/G είχε 1,70. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Αυστρίας, Α’ Αγγλίας και την Τσάμπιονσιπ Σκωτίας.

ΛΙΝΚΟΛΝ – ΕΞΕΤΕΡ

Η Λίνκολν είναι από την αρχή της σεζόν σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς έχει μόλις δύο ήττες σε 15 αγώνες ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Επίσης, «τρέχει» σερί 5-3-0 εντός – εκτός στην Α’ Αγγλίας. Υποδέχεται την Έξετερ, η οποία είναι σε ελεύθερη πτώση μετρώντας πέντε συνεχόμενες ήττες. Στις τέσσερις εξ αυτών δεν κατάφερε να βρει δίχτυα ούτε μία φορά. Επιπλέον, έχασε στις 5/6 φετινές εξορμήσεις της. Δύσκολα θα προβάλει αντίσταση στη φορμαρισμένη γηπεδούχο.

ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ – ΕΪΡ

Η Σεντ Τζόνστον συνεχίζει την προέλασή της στην Τσάμπιονσιπ Σκωτίας, αφού νίκησε στις επτά από τις οκτώ αγωνιστικές που διεξήχθησαν μέχρι τώρα. Επίσης, διαθέτει και την καλύτερη άμυνα με πέντε τέρματα παθητικό. Έχει απόσταση έξι βαθμών από τη δεύτερη Πάτρικ και θέλει τουλάχιστον να τη διατηρήσει επικρατώντας σήμερα της Έιρ, η οποία κέρδισε τα δύο από τα πιο έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Η γηπεδούχος είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για το «τρίποντο» και αναμένεται εύκολα ή δύσκολα να το κατακτήσει.

ΑΟΥΣΤΡΙΑ – ΛΙΝΤΣ

Η Αούστρια πήρε μπρος για τα καλά και πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Τελευταίο της «θύμα» ήταν η πρωτοπόρος Ραπίντ, την οποία κέρδισε 3-1 μέσα στο «σπίτι» της. Μία νίκη, η οποία πέρα από τους τρεις πόντους, της ανέβασε την ψυχολογία στα ουράνια, καθώς ήρθε απέναντι στη μισητή της αντίπαλο. Εξάλλου, αυτό ήταν το τέταρτο συνεχόμενο «τρίποντο». Είναι έτοιμη να τα κάνει πέντε απέναντι στη Λιντς, την οποία κέρδισε στα 2/3 ματς που την υποδέχτηκε. Επίσης, η φιλοξενούμενη είναι στο 0-1-3 εκτός έδρας φέτος.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.00 309 ΛΙΝΚΟΛΝ – ΕΞΕΤΕΡ 1 1,65

17.00 380 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ – ΕΪΡ 1 1,71

18.00 403 ΑΟΥΣΤΡΙΑ – ΛΙΝΤΣ 1 1,72