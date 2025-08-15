Σέντρα σε Αγγλία, Ισπανία & Γαλλία με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Την αυλαία ανοίγουν την Παρασκευή στις 22:00 στην Premier League η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ που αντιμετωπίζει την Μπόρνμουθ. Το μεγάλο ντέρμπι της 1ης αγωνιστικής διεξάγεται την Κυριακή στις 18:30 ανάμεσα στη Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ-Αρσεναλ.
Στην Ισπανία η σέντρα της νέας σεζόν γίνεται την Παρασκευή στις 20:00 με τη Χιρόνα να αντιμετωπίζει τη Βαγιεκάνο, η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από τη Μαγιόρκα το Σάββατο στις 20:30 και η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Οσασούνα την Τρίτη στις 22:00.
O εναρκτήριος αγώνας για την Ligue 1 θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 21:45 ανάμεσα στην Ρεν και τη Μαρσέιγ.
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει Βet Builder Ready επιλογές και ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές καθώς και την προωθητική ενέργεια «Στο Παρά 1»* για τους αγώνες των μεγάλων πρωταθλημάτων.
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται πολλές στοιχηματικές επιλογές μεταξύ των οποίων:
- Στοίχημα χωρίς ισοπαλία
- Παίκτης που θα δώσει ασίστ
- Παίκτης που θα σκοράρει με κεφαλιά
- Οver /Under κόρνερ αγώνα
- Τελικό αποτέλεσμα & Οver/Under κόρνερ
- Ημίχρονο/Τελικό & Οver/Under γκολ
- Χρόνος επίτευξης πρώτου/ τελευταίου γκολ
Μακροχρόνιες στοιχηματικές επιλογές για τη Premier League
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται πολλές μακροχρόνιες στοιχηματικές επιλογές για το αγγλικό πρωτάθλημα ανάμεσά τους είναι και οι εξής:
- Νικητής Διοργάνωσης
- Πρώτος σκόρερ ομάδας
- Οver/Under Συνολικοί βαθμοί ομάδας
- Ομάδα που θα υποβιβαστεί
- Ομάδα που θα τερματίσει τελευταία
- Πρώτη ομάδα στο Λονδίνο
- Ομάδα που θα τερματίσει στις 4 πρώτες θέσεις
- Ομάδα που θα είναι πρώτη την ημέρα των Χριστουγέννων
- Head to Head για τον παίκτη που θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ (Χάαλαντ vs Σαλάχ)
Τα καταστήματα ΟΠΑΠ θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 15 Αυγούστου λόγω της αργίας του Δεκαπενταύγουστου.
*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ