Σέντρα σε Αγγλία, Ισπανία & Γαλλία με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ
AP
AP

Σέντρα σε Αγγλία, Ισπανία & Γαλλία με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ

15/08/2025 • 11:31
Στοίχημα
15/08/2025 • 11:31
Στοίχημα

Την αυλαία ανοίγουν την Παρασκευή στις 22:00 στην Premier League η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ που αντιμετωπίζει την Μπόρνμουθ. Το μεγάλο ντέρμπι της 1ης αγωνιστικής διεξάγεται την Κυριακή στις 18:30 ανάμεσα στη Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ-Αρσεναλ.

Στην Ισπανία η σέντρα της νέας σεζόν γίνεται την Παρασκευή στις 20:00 με τη Χιρόνα να αντιμετωπίζει τη Βαγιεκάνο, η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από τη Μαγιόρκα το Σάββατο στις 20:30 και η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Οσασούνα την Τρίτη στις 22:00. 

O εναρκτήριος αγώνας για την Ligue 1 θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 21:45 ανάμεσα στην Ρεν και τη Μαρσέιγ.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει Βet Builder Ready επιλογές και ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές καθώς και την προωθητική ενέργεια «Στο Παρά 1»* για τους αγώνες των μεγάλων πρωταθλημάτων.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται πολλές στοιχηματικές επιλογές μεταξύ των οποίων:

  • Στοίχημα χωρίς ισοπαλία
  • Παίκτης που θα δώσει ασίστ
  • Παίκτης που θα σκοράρει με κεφαλιά
  • Οver /Under κόρνερ αγώνα
  • Τελικό αποτέλεσμα & Οver/Under κόρνερ
  • Ημίχρονο/Τελικό & Οver/Under γκολ
  • Χρόνος επίτευξης πρώτου/ τελευταίου γκολ

Μακροχρόνιες στοιχηματικές επιλογές για τη Premier League

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται πολλές μακροχρόνιες στοιχηματικές επιλογές για το αγγλικό πρωτάθλημα ανάμεσά τους είναι και οι εξής:

  • Νικητής Διοργάνωσης
  • Πρώτος σκόρερ ομάδας
  • Οver/Under Συνολικοί βαθμοί ομάδας
  • Ομάδα που θα υποβιβαστεί
  • Ομάδα που θα τερματίσει τελευταία
  • Πρώτη ομάδα στο Λονδίνο
  • Ομάδα που θα τερματίσει στις 4 πρώτες θέσεις
  • Ομάδα που θα είναι πρώτη την ημέρα των Χριστουγέννων
  • Head to Head για τον παίκτη που θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ (Χάαλαντ vs Σαλάχ)

Τα καταστήματα ΟΠΑΠ θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 15 Αυγούστου λόγω της αργίας του Δεκαπενταύγουστου.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΟΠΑΠ
PREMIER LEAGUE