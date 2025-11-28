Σε φόρμα η Ίπσουιτς

Ο «1+Over» του 1,75 στο Νότιγχαμ – Μάλμε (3-0) ήταν η μοναδική πρόταση της στήλης που πέρασε χθες. Η Θέλτα έκανε σαρωτικό ροτέισον με αποτέλεσμα να χάσει 3-2 από την Λουντογκόρετς και η Σαμσουνσπόρ γκέλαρε στην ταπεινή Μπρέινταμπλικ (2-2). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Ιταλίας και την Τσάμπιονσιπ Αγγλίας.

ΚΟΜΟ – ΣΑΣΟΥΟΛΟ

Η Κόμο έκανε εκπληκτική εμφάνιση την περασμένη Δευτέρα στην Τορίνο. Το τελικό 5-1 προκάλεσε αίσθηση στην Ιταλία, ενώ την έφερε και μέσα στην εξάδα. Υποδέχεται τη Σασουόλο, την οποία κέρδισε 3-0 φέτος στο Κύπελλο. Η φιλοξενούμενη παρουσιάζει αρκετά σκαμπανεβάσματα μέχρι τώρα, αλλά διατηρεί απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη. Εκτός έδρας παραμένει αήττητη εδώ και τέσσερις αγωνιστικές. Η τελευταία φορά που έχασε ήταν στο Κύπελλο μέσα στην έδρα της αποψινής αντιπάλου της, κάτι που αναφέραμε πιο πάνω! Η γηπεδούχος έχει 4/6 νίκες στη βάση της και περιμένουμε να γίνουν 5/7 το βράδυ.

ΟΞΦΟΡΝΤ – ΙΠΣΟΥΙΤΣ

Η Όξφορντ κάνει φιλότιμες προσπάθειες, οι οποίες προς το παρόν δεν αποδίδουν με αποτέλεσμα να βρίσκεται μέσα στην επικίνδυνη ζώνη. Είναι βέβαια στο «-1» από τη σωτηρία και έχουμε άλλες 29 αγωνιστικές μέχρι το τέλος της σεζόν. Αυτό που την κρατάει χαμηλά έως τώρα είναι η αδυναμία να εκμεταλλευτεί την έδρα της. Μετράει 1-4-3, ενώ μακριά από αυτή έχει 2-2-3. Η Ίπσουιτς από την άλλη, είναι μέσα στην εξάδα που οδηγεί στα πλέι οφ και στο «-3» από τη 2η θέση που δίνει απευθείας εισιτήριο για την Πρέμιερ. «Τρέχει» σερί 3-2-0 εντός – εκτός και 3-0-0 μακριά από τη βάση της έχοντας σημειώσει και στα τρία παιχνίδια τουλάχιστον δύο γκολ. Το… ακραίο είναι ότι δεν έχει κερδίσει ποτέ στην Όξφορντ σε επίπεδο πρωταθλήματος (0-7-5)! Μετράει μόνο δύο νίκες κι αυτές σε Κύπελλα! Ευκαιρία να «σπάσει» απόψε αυτή τη δυσμενή παράδοση.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 165 ΚΟΜΟ – ΣΑΣΟΥΟΛΟ 1 1,65

22.00 166 ΟΞΦΟΡΝΤ – ΙΠΣΟΥΙΤΣ 2 1,55