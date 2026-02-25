Προτάσεις για το Champions League

To Over έγινε χτες στο ματς Ατλέτικο Μαδρίτης-Κλαμπ Μπριζ (4-1), όπως και το Goal στον αγώνα Νιούκαστλ-Καραμπάκ (3-2). Μας «χάλασε» όμως την τριάδα η Ίντερ. Είχαμε προτείνει τον «άσο» της μαζί με το Over. Μπήκαν 3 γκολ αλλά η Μπόντο Γκλιμτ πήρε τη νίκη με 1-2΄.

Το Champions League συνεχίζεται σήμερα με δυνατά φαβορί και με ματς που υπόσχονται πολλά γκολ.

Η Γιουβέντους δέχτηκε 5 γκολ στην Κωνσταντινούπολη, ηττήθηκε με 5-2 από τη Γαλατασαράι και χρειάζεται νίκη με τουλάχιστον 3 γκολ διαφορά για να πάει το ματς στην παράταση ή με περισσότερα για να πάρει την πρόκριση. Πολύ δύσκολο είναι το έργο της. Η Γαλατασαράι σκοράρει με άνεση και δεν θα στηριχτεί στο 5-2. Μπορεί να βρει δίχτυα και στην Ιταλία. Το Over είναι πιθανό και στον αγώνα ρεβάνς, μετά τα 7 γκολ που σημειώθηκαν στην πρώτη αναμέτρησή τους επί τουρκικού εδάφους.

Πολλά γκολ αναμένεται να έχει και ο γαλλικός εμφύλιος ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Μονακό. Στο πρώτο παιχνίδι η Μονακό προηγήθηκε με 2-0 αλλά η Παρί έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 2-3. Ο «άσος» είναι χαμηλά όπως και το Over. Ο συνδυασμός τους ανεβάζει την απόδοση.

Φαβορί για τη νίκη είναι και η Ρεάλ Μαδρίτης στον αγώνα με την Μπενφίκα. Προκρίνεται και με την ισοπαλία, μετά την επικράτησή της με 0-1 στη Λισαβόνα. Δεν θα παίξει όμως για το «Χ». Θα βγει στην επίθεση για τη νίκη. Στο «Μπερναμπέου» είναι δυνατή και λογικά θα κερδίσει και πάλι την Μπενφίκα.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

937 (22:00) ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ OVER 1,42

938 (22:00) ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΜΟΝΑΚΟ 1+OVER 1,48

939 (22:00) ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1 1,44