Πρεμιέρα με Over στην Πρέμιερ Λιγκ

Μόνο το G/G στο Ρόζενμποργκ-Χαρτς (2-1) πέρασε από τις χθεσινές επιλογές μας σε Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ. Είχαμε βάλει ακόμη το G/G στο Ολυμπιακός-Γκενκ (1-0) σε ένα ματς που η ελληνική ομάδα άνοιξε το σκορ μόλις στο 23ο δευτερόλεπτο και η βελγική είχε ορισμένες καλές ευκαιρίες και δοκάρι στο 96’ για να ισοφαρίσει! Τρίτη επιλογή ήταν το Over στο Σάντα Κόλομα-Άλκμααρ (0-1). Δεν ήρθε, επειδή οι Ολλανδοί έκαναν αγγαρεία.

Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίσαμε 1 Over και 1 G/G. Το Over προέρχεται από το Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι, το οποίο ανοίγει την αυλαία για τη φετινή Πρέμιερ Λιγκ. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν πριν από 5 μήνες για το πρωτάθλημα και η ομάδα του Γκουαρντιόλα ήταν… ισοπεδωτική (5-0). Στο Over έληξαν και τα 3 φιλικά που έδωσαν οι «Πολίτες» κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους (5-3 τη Γιοκοχάμα Μαρίνος, 2-1 την Μπάγερν Μονάχου και 1-2 με την Ατλέτικο Μαδρίτης). Επίσης, για 1 γκολ δεν βγήκε το Over στο τελικό του Λιγκ Καπ με την Άρσεναλ (1-1). Η Μπέρνλι από την πλευρά της, είναι ομάδα που βρίσκει με χαρακτηριστική ευκολία δίχτυα στην έδρα της. Αρκεί να αναφέρουμε ότι σκόραρε στα 25/26 ματς πέρυσι, πετυχαίνοντας από 2 τέρματα και πάνω στα 17 από αυτά!

Το G/G είναι από την πρεμιέρα του Σαμπιονά στη Γαλλία, το Νις-Λιλ, και παρουσιάστηκε στα 2 από τα 3 μεταξύ τους παιχνίδια στη γηπεδούχο. Η Νις ολοκλήρωσε τη σεζόν πέρυσι με 2/2 G/G μέσα – έξω και 7/9 στην έδρα της. Επίσης, ήταν G/G και τα 2/2 φιλικά της (1-1 με Βιγιαρεάλ και 1-2 με Φιορεντίνα). Η Λιλ από την άλλη, τελείωσε το πρωτάθλημα με 3/3 G/G ανεξαρτήτως έδρας, ενώ το έφερε και στα 4/5 φιλικά της (3-1 τη Δουνκέρκη, 7-2 τη Σερκλ Μπριζ, 3-2 τη Χάβρη, 1-2 με την Έμπολι, 0-0 με την Μπρέντφορντ).

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

253 (22:00) ΜΠΕΡΝΛΙ-ΜΑΝ. ΣΙΤΙ OVER 1,58

254 (22:00) ΝΙΣ-ΛΙΛ G/G 1,68