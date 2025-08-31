Ποντάρισμα σε μεγάλες αποδόσεις

Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 0-2 στον Βόλο και πέρασαν το «διπλό» του και το Over 1,5. Πήρε τη νίκη με 1-0 και η Νάπολι κόντρα στην Κάλιαρι, με γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις. Δεν έγινε όμως σε αυτό το ματς το Over 1,5. Πέσαμε και πάνω στην γκέλα του Άρη, την ήττα του με 0-2 από τον Παναιτωλικό.

Δύο σημεία με μεγάλες αποδόσεις από την Bundesliga και τη Serie A είναι οι σημερινές επιλογές μας. Η Βόλφσμπουργκ ήταν πολύ καλή στην πρεμιέρα του γερμανικού πρωταθλήματος και επικράτησε με 1-3 εκτός έδρας της Χαϊντενχάιμ. Υποδέχεται την Μάιντζ η οποία ηττήθηκε με 0-1 από την Κολωνία και την Πέμπτη πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League με τη νίκη της 4-1 κατά της Ρόζενμποργκ.

Θα είναι και κουρασμένη από αυτό το ματς και την προσπάθειά της να κάνει την ανατροπή (είχε ηττηθεί με 2-1 στη Νορβηγία) για να πάρει την πρόκριση. Αξίζει το ποντάρισμα στον «άσο» της Βόλφσμπουργκ. Υπέρ της είναι και η πρόσφατη παράδοση με 3 νίκες (και μία ήττα) στις 4 τελευταίες αναμετρήσεις τους σε αυτή την έδρα.

Πληρώνει καλά και το «διπλό» της Γιουβέντους στον αγώνα με την Τζένοα. Πήρε σχετικά εύκολα τη νίκη με 2-0 στην πρεμιέρα κόντρα στην Πάρμα. Η Τζένοα «κόλλησε» στο 0-0 με τη Λέτσε σε ένα ματς όπου είχε μόλις μία κλασσική ευκαιρία στο 42’. Με ανάλογη εμφάνιση δύσκολα θα πάρει βαθμό από τη Γιουβέντους, η οποία θέλει να κάνει το 2 στα 2 πριν δώσει στην επόμενη αγωνιστική το ντέρμπι με την Ίντερ.

Στην τριάδα συμπεριλάβαμε και το Goal/Goal από τη Ligue 1, στο ντέρμπι της Λυών με την Μαρσέιγ. Πολύ καλό ξεκίνημα έχει κάνει η Λυών με 2 νίκες. Η Μαρσέιγ, μετά την ήττα της με 1-0 από τη Ρεν, πήρε τη νίκη με 5-2 κατά της Παρί. Και οι 2 ομάδες παίζουν ανοιχτά και σκοράρουν. Μετράνε 4 Goal/Goal στα 5 πρόσφατα παιχνίδια τους στην έδρα της Λυών.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

608 (16:30) ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΜΑΪΝΤΖ 1 2,05

674 (19:30) ΤΖΕΝΟΑ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2 1,87

707 (21:45) ΛΥΩΝ-ΜΑΡΣΕΪΓ GOAL/GOAL 1,48