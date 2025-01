«Πολυβόλα» Σάντερλαντ και Φενέρ

Η Καλλιθέα πήρε την πρώτη της νίκη χθες στη Σούπερ Λιγκ (2-1 τη Λαμία) και επιβεβαίωσε τον «1» dnb στο 1,66. Επίσης, η Ρέξαμ επικράτησε 1-0 της Πιτέρμπορο. Ο «άσος» πλήρωνε 1,65. Αυτή που γκέλαρε ήταν η Στόουκ με την Πλίμουθ (0-0). Από εκεί και πέρα, τρεις θα είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από το Κύπελλο Ισπανίας, την Τσάμπιονσιπ Αγγλίας και την Α’ Τουρκίας.

ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ – ΘΕΛΤΑ

Μονός αγώνας για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Ισπανίας με τις δύο ομάδες να χωρίζει μία κατηγορία. Δύσκολα προσεγγίζεται το ματς αναφορικά με σημεία, αλλά αξίζει να ποντάρουμε το Over, διότι αμφότερες παίζουν ελκυστικό ποδόσφαιρο. Επίσης, η Σανταντέρ μετράει 3/4 Over ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Η Θέλτα από την πλευρά της, έχει 8/10 μακριά από τη βάση της σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Επίσης, ήταν Over οι 16/16 εξορμήσεις στον τρέχον θεσμό! Θα μπει επιθετικά και μπορεί να παρασύρει σε αυτό και την αντίπαλό της.

ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ – ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ

Πανίσχυρη στην έδρα της η Σάντερλαντ με 8-4-0 και αδύναμη μακριά από τη δική της η Πόρτσμουθ (1-4-7). Γι’ αυτό ο «1» είναι κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1,50. Θα παίξουμε το Ov 1,5 της γηπεδούχου για να πάρουμε μεγαλύτερη απόδοση. Το επιβεβαίωσε στα 4/5 ματς ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και στα 7/9 στο «σπίτι» της. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, δέχτηκε τουλάχιστον δύο τέρματα στα 2/3 μέσα – έξω και στις 4/4 εξόδους αμφότερα σε όλες τις διοργανώσεις. Στο πρωτάθλημα έφαγε από δύο και πάνω στις 91/2 φετινές εξόδους.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΧΑΤΑΪΣΠΟΡ

Τεράστια η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες με αποτέλεσμα ο «1» να βρίσκεται στα τάρταρα. Θα ποντάρουμε το Ov 2.5 γκολ της Φενέρμπαχτσε, το οποίο επιβεβαίωσε στα 2/2 ματς που υποδέχτηκε τη Χατάισπορ. Επίσης, σημείωσε από τρία τέρματα και πάνω στα 3/4 παιχνίδια στην έδρα της ανεξαρτήτως αντιπάλου. Η φιλοξενούμενη έχει καταρρακωμένο ηθικό, καθώς είναι στο «-9» από τη σωτηρία και χωρίς προπονητή. Την περιμένει πολύ δύσκολο απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.30 423 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ – ΘΕΛΤΑ OVER 1,80

17.00 317 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ – ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ OV 1,5 ΓΗΠ. 1,62

18.00 435 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΧΑΤΑΪΣΠΟΡ OV 2,5 ΓΗΠ. 1,57