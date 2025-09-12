Πολλά γκολ στο Λεβερκούζεν

Η Κρουζέιρο κέρδισε με 2-0 την Ατλέτικο Μινέιρο και πέρασαν τα 2-3 γκολ. Έμεινε όμως στο 0-0 το ματς της Μπελγράνο με τη Σαν Μάρτιν στο οποίο επίσης είχαμε προτείνει τα 2-3 τέρματα.

Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα επιστρέφουν από σήμερα και οι επιλογές μας είναι από την Bundesliga και τη La Liga.

Το Over είναι πιθανό στο ντέρμπι της Λεβερκούζεν με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Ντεμπούτο στον πάγκο της Λεβερκούζεν κάνει ο Κάσπερ Χιούλαντ ο οποίος αντικατέστησε τον Έρικ Τεν Χάαγκ. Το κακό ξεκίνημα της Λεβερκούζεν, με 1 βαθμό στα 2 πρώτα ματς, είχε ως αποτέλεσμα την απόλυση του πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης μπήκε πολύ δυνατά στην Bundesliga, με 2 νίκες κόντρα στην Βέρντερ Βρέμης (4-1) και την Χοφενχάιμ (1-3). Μόνο Over έχουν φέρει και οι 2 ομάδες στις 2 πρώτες αγωνιστικές. Πάνω από 2 γκολ σημειώθηκαν και στις 5 πρόσφατες αναμετρήσεις τους και στις 2 έδρες.

Ρίσκο έχει η δεύτερη επιλογή μας, ο «άσος» της Σεβίλλης στο ματς με την Έλτσε. Έχει όμως και μεγάλη απόδοση και αξίζει να παιχτεί. Η Σεβίλλη, μετά τις 2 ήττες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, έκανε το «διπλό» (0-2) στο τελευταίο ματς κόντρα στην Χιρόνα.

Η Έλτσε είναι αήττητη με 2 ισοπαλίες και μία νίκη (2-0 τη Λεβάντε). Δεν χάνει εύκολα και θα παλέψει για να φύγει αήττητη από μία έδρα στην οποία πάντως ηττήθηκε και στις 5 τελευταίες επισκέψεις της. Η Σεβίλλη μπορεί να συνεχίσει αυτή την πολύ καλή παράδοση.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

183 (21:30) ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚ. OVER 1,50

202 (22:00) ΣΕΒΙΛΛΗ-ΕΛΤΣΕ 1 2,00