Πολλά γκολ στην Ολλανδία!

Η Πόρτο σκόραρε στις καθυστερήσεις, πήρε τη νίκη με 0-1 στο Σάλτμπουργκ και πέρασε το «διπλό» της με απόδοση 2,00. Η Ρέιντζερς όμως έμεινε με 10 παίκτες από το πρώτο ημίχρονο και δεν σκόραρε. Ηττήθηκε με 0-1 από την Γκενκ και δεν έγινε το Goal/Goal.

Από τη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας είναι οι επιλογές μας από το σημερινό πρόγραμμα. Πολλά γκολ μπαίνουν σε αυτό το πρωτάθλημα και είναι συχνό φαινόμενο τα Over.

Αμφίρροπο είναι το παιχνίδι του Άγιαξ Β’ με την Φένλο. Και οι 2 ομάδες είναι ικανές για τη νίκη. Σκοράρουν με άνεση, αλλά δέχονται και γκολ. Λογικά θα σημειωθούν πάνω από 2 γκολ στη μεταξύ τους αναμέτρηση στο Άμστερνταμ.

Δυνατό φαβορί είναι η Αλμέρε Σίτι στο εντός έδρας παιχνίδι της με την Ουτρέχτη Β’. Κι εδώ είναι πιθανό το Over. Μπορεί να το κάνει και μόνη της η Αλμέρε Σίτι. Θα κυνηγήσει το γκολ και η φιλοξενούμενη. Σε περίπτωση που σκοράρει θα γίνει πιο εύκολα το Over.

Ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα είναι το ματς της Ντεν Μπος με την Άλκμααρ Β’. Μικρό προβάδισμα λόγω έδρας έχει η γηπεδούχος αλλά η Άλκμααρ Β’ είναι επικίνδυνη και το πιθανότερο είναι να βρει δίχτυα. Το σκορ μπορεί να ξεφύγει και σε αυτό το παιχνίδι.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

165 (21:00) ΑΓΙΑΞ Β’-ΦΕΝΛΟ OVER 1,45

166 (21:00) ΑΛΜΕΡΕ ΣΙΤΙ-ΟΥΤΡΕΧΤΗ Β’ OVER 1,44

170 (21:00) ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ-ΑΛΚΜΑΑΡ Β’ OVER 1,45