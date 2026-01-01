Ποδαρικό με φαβορί από την Πρέμιερ Λιγκ

Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά σε όλους! Οι Άγγλοι κάνουν στα γήπεδα Πρωτοχρονιά. Την παραμονή πέρασαν και οι δύο επιλογές μας από την τελευταία αγωνιστική των ομίλων στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Το Καμερούν κέρδισε 2-1 τη Μοζαμβίκη και η Ακτή Ελεφαντοστού 3-2 τη Γκαμπόν, από την οποία έχανε 2-1 μέχρι το 84’. Έβαλε δύο γκολ σε επτά λεπτά και τερμάτισε πρώτο στον όμιλό του αφήνοντας το Καμερούν δεύτερο.

Οι σημερινές επιλογές μας είναι με 2 φαβορί από την Πρέμιερ Λιγκ. Η Λίβερπουλ μετράει 4 σερί νίκες για δεύτερη φορά την τρέχουσα σεζόν και ανακτά σιγά – σιγά το χαμένο έδαφος στον βαθμολογικό πίνακα. Δείχνει λοιπόν να ξεπερνάει την κρίση με τον τεχνικό Σλοτ. Υποδέχεται τη Λιντς, η οποίο έχει «χτίσει» ένα αήττητο 5 αγώνων, αλλά εκτός έδρας παραμένει αδύναμη. Μέχρι τώρα έχει μόλις 1 «τρίποντο», ενώ έχασε στα 4 από τα τελευταία 6 παιχνίδια. Επίσης, ηττήθηκε στις 5 από τις 6 πιο πρόσφατες επισκέψεις της στο «Άνφιλντ». Δύσκολα θα κόψει βαθμούς από τη Λίβερπουλ.

Το δεύτερο φαβορί για σήμερα είναι η Μάντσεστερ Σίτι στην εκτός έδρας αναμέτρησή της με τη Σάντερλαντ. Βρίσκεται στην καλύτερη φετινή της κατάσταση, καθώς μετράει 8 νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι στο «-5» από την πρωτοπόρο Άρσεναλ έχοντας 1 ματς λιγότερο. Με «τρίποντο» απόψε θα μειώσει στο «-2» και θα παραμείνει στο κατόπι της Άρσεναλ στη μάχη για την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ. Στις 3 από τις 4 πιο πρόσφατες επισκέψεις στη Σάντερλαντ κέρδισε με Over 1,5. Το ίδιο συνέβη και στα 8 τελευταία παιχνίδια της ανεξαρτήτως έδρας, αλλά και αντιπάλου. Συνδυάζουμε λοιπόν το «διπλό» με το Over 1,5 για να ανέβει και η απόδοση.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

216 (19.30) ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΛΙΝΤΣ 1 1,52

220 (22.00) ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2+OVER 1,5 1,61