Παιχνίδι με τα γκολ στο Τσάμπιονς Λιγκ

Η Μονακό πέρασε 4-2 από την Κλερμόν παρότι βρέθηκε μόλις στο 7’ πίσω στο σκορ και η Ρεν διέλυσε 5-1 τη Μετς. Η φιλοξενούμενη έκανε το λάθος να ισοφαρίσει στο 21’ και το πλήρωσε ακριβά. Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο ταμείο για τη στήλη μας!

Σήμερα διεξάγονται οι επαναληπτικοί του τρίτου προκριματικού γύρου στο Τσάμπιονς Λιγκ και έχουμε επιλέξει 1 Over και 2 G/G. Το Over έρχεται από το Μόλντε-Κλάκλσβικ. Οι δύο ομάδες το έφεραν στο πρώτο ματς, στο οποίο έκανε τη μεγάλη έκπληξη η ομάδα από τα Νησιά Φερόε κερδίζοντας 2-1 με ανατροπή. Αυτό ήταν το τρίτο Over για τη φιλοξενούμενη στα 4 τελευταία παιχνίδια στη διοργάνωση. Η γηπεδούχος από την πλευρά της, έχει 7/10 στην έδρα της σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη. Θα ψάξει τη νίκη – πρόκριση με όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ μπορεί ως μία εξιλέωση για την ήττα στον πρώτο αγώνα.

Το πρώτο G/G είναι το Σερβέτ-Ρέιντζερς. Ήταν G/G και το πρώτο μεταξύ τους ματς (2-1 οι Σκωτσέζοι). Οι Ελβετοί το έφεραν και στα 2 παιχνίδια του προηγούμενου γύρου με τη Γκενκ (1-1, 2-2). Επίσης, ήταν G/G και οι 7 αγώνες τους ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης τη φετινή σεζόν! Το 1-1 δείχνει να είναι και το αγαπημένο τους σκορ, καθώς εμφανίστηκε στους 3 εξ αυτών, ενώ σε 2 περιπτώσεις έληξαν 2-2 τα 90λεπτα.

Το δεύτερο G/G της ημέρας είναι το Στουρμ Γκρατς-Αϊντχόφεν. Και εδώ το πρώτο ματς ήταν G/G, στο οποίο επικράτησαν 4-1 οι Ολλανδοί. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στο ίδιο γήπεδο τη σεζόν 2021-22 για το Γιουρόπα Λιγκ και κατά σύμπτωση το σκορ ήταν πάλι 4-1 υπέρ της Αϊντχόφεν! Η φιλοξενούμενη επίσης, προέρχεται από 13/17 G/G μακριά από την έδρα της σε όλες τις διοργανώσεις και σκόραρε στα 15/18 παιχνίδια. Η γηπεδούχος από την πλευρά της, βρήκε δίχτυα στους 13/15 αγώνες εντός.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

794 (20:00) ΜΟΛΝΤΕ-ΚΛΑΚΣΒΙΚ OVER 1,41

799 (21.30) ΣΕΡΒΕΤ-ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ G/G 1,61

800 (21:30) ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ-ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ G/G 1,54