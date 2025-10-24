Over το Σεντ Πάτρικς – Γουότερφορντ

Η χθεσινή βραδιά είχε αρκετά «σπασίματα» στα φαβορί σε Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ και σε δύο εξ αυτών ήμασταν μέσα. Συγκεκριμένα, η Άστον Βίλα υπέστη ήττα – σοκ 2-1 από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Επίσης, η Λεχ Πόζναν έπαθε μεγάλο κάζο, αφού έχασε 2-1 από τη Λίνκολν (Γιβραλτάρ)! Εξάλλου, η μοναδική πρόταση που πέρασε ήταν ο «1» της Λυών με τη Βασιλεία (2-0) στο 1,58. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Ιρλανδίας και τη 2η κατηγορία της Ελβετίας.

ΣΤΑΝΤΕ ΝΙΟΝ – ΙΒΕΡΝΤΟΝ

Αναμέτρηση για τη 2η κατηγορία της Ελβετίας με τη Στάντε Νιόν να είναι στη μέση του βαθμολογικού πίνακα και την Ιβερντόν να απέχει πέντε βαθμούς από την πρωτοπόρο Ααράου. Υπάρχει διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες, αλλά η γηπεδούχος τα παλεύει όλα τα παιχνίδια. Γι’ αυτό θα ποντάρουμε το Ov 1,5 της φιλοξενούμενης, το οποίο επιβεβαίωσε στις 3/4 επισκέψεις στη Στάντε Νιόν. Επίσης, έβαλε τουλάχιστον δύο γκολ στους 2/2 αγώνες ανεξαρτήτως έδρας και στις 3/5 εξορμήσεις. Επιπλέον, η γηπεδούχος έχει την τρίτη χειρότερη άμυνα στην κατηγορία και παραβιάστηκε η εστία της στα τελευταία πέντε παιχνίδια στη βάση της.

ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ – ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ

Τελευταία αγωνιστική στην Α’ Ιρλανδίας με τη Σεντ Πάτρικς να κυνηγάει την 4η θέση (στο «-1» από αυτή), η οποία θα δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο εάν κατακτήσει το Κύπελλο η Σάμροκ. Η Γουότερφορντ από την άλλη, χρειάζεται καλύτερο αποτέλεσμα από τις Γκάλγουεϊ και Σλίγκο Ρόβερς για να αποφύγει τα μπαράζ υποβιβασμού. Η πρώτη παίζει την ίδια ώρα με εκείνη και η δεύτερη αύριο κόντρα στην πεσμένη Κορκ. Επομένως, το κίνητρο είναι τεράστιο και για τις δύο ομάδες. Γι’ αυτό θα πάμε στο Over λαμβάνοντας υπόψη και την άμυνα της Γουότερφορντ, η οποία είναι η δεύτερη χειρότερη στην κατηγορία. Επίσης, έληξαν Over οι 3/4 συναντήσεις τους εντός – εκτός και οι 4/5 στη Σεντ Πάτρικς. Επίσης, η φιλοξενούμενη μετράει 6/8 μέσα – έξω και 5/7 μακριά από την έδρα της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.30 153 ΣΤΑΝΤΕ ΝΙΟΝ – ΙΒΕΡΝΤΟΝ OV 1,5 ΦΙΛ. 1,60

21.45 185 ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ – ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ OVER 1,60