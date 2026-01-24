Over και Goal/Goal από Γερμανία και Αγγλία

Η Ίντερ συνέτριψε με 6-2 την Πίζα και πέρασαν ο «άσος» της μαζί με το Over 2,5. Κέρδισε και η Παρί Σεν Ζερμέν αλλά με 0-1 την Οσέρ. Το «διπλό» πέρασε όχι όμως και το Over 1,5.

Αφήνουμε σήμερα τα φαβορί και ποντάρουμε σε 2 Over από την Bundesliga και 1 Goal/Goal από την Premier League.

Δεν ξεκίνησε καλά το 2026 η Λεβερκούζεν. Μετράει 3 ήττες, στο πρωτάθλημα από τη Στουτγκάρδη με 1-4 και την Χοφενχάιμ με 2-0 και στο Champions League από τον Ολυμπιακό με 2-0. Θέλει να πετύχει την πρώτη της νίκη στη νέα χρονιά κόντρα στην Βέρντερ Βρέμης η οποία μετά την ήττα της με 3-0 από την Ντόρτμουντ, έφερε ισοπαλία με 3-3 στο παιχνίδι με την Άιντραχτ. Το ματς στο Λεβερκούζεν μπορεί να «ανοίξει» και να έχει πάνω από 2 γκολ.

Το δεύτερο Over, που ξεχωρίσαμε από την Bundesliga, είναι στον αγώνα της Χαϊντενχάιμ με τη Λειψία. Φαβορί για τη νίκη είναι η φιλοξενούμενη η οποία μετράει 4 Over στα 5 τελευταία παιχνίδια της. Η γηπεδούχος έχει φέρει συνολικά 13 Over σε 18 αγωνιστικές. Μπορεί να σκοράρει στην έδρα της στην προσπάθειά της να πάρει βαθμό ή βαθμούς αφού δίνει μάχη για να σωθεί. Ικανή για να κάνει και μόνη της το Over είναι η Λειψία.

Από την Premier League επιλέξαμε το Goal/Goal στον αγώνα της Φούλαμ με την Μπράιτον. Βρίσκονται στη μέση της βαθμολογίας. Η Φούλαμ έχει 31 πόντους και η Μπράιτον 30. Αμφίρροπο είναι το μεταξύ τους ματς και δεν μπλέκουμε με σημείο. Το πιθανότερο είναι και οι 2 να σκοράρουν. Η Φούλαμ μετράει 3 Goal/Goal στα 4 τελευταία παιχνίδια και η Μπράιτον 4 στα 5. Το Goal/Goal ήρθε και στην περσινή αναμέτρησή τους, στην οποία επικράτησε με 3-1 η Φούλαμ.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

238 (16:40) ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ OVER 1,45

241 (16:30) ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ-ΛΕΙΨΙΑ OVER 1,44

244 (17:00) ΦΟΥΛΑΜ-ΜΠΡΑΪΤΟΝ GOAL/GOAL 1,60